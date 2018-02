Fundación Ortiz Gurdián inaugura exposición de Frida Kahlo

La noche de ayer se inauguró en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián (FOG) la exposición “Frida Kahlo en el lente de diez grandes” con 28 imágenes. Los retratos en exhibición fueron tomados por fotógrafos de diferentes nacionalidades, quienes por su cercanía a Kahlo lograron capturar e inmortalizar a través del lente la vida y obra de esta reconocida pintora mexicana.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Luis Rivas, director ejecutivo de Banpro, quien resaltó que esta es la primera exposición del año.

“Frida Kahlo gozó de admiración por parte de grandes pintores, como Picasso, por tal motivo todo amante del arte puede conocer sobre esta artista”, dijo Rivas.

Una vez finalizada la exposición en Managua, el 25 de mayo, se trasladará la misma al Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián, específicamente, en la Casa Derbyshire en León.

Por su parte, el embajador de México en Nicaragua, José Omar Hurtado mencionó que esta iniciativa demuestra la estrecha relación entre ambos países, “me encuentro con esta exposición donde está uno de los personajes más grandes, no solo de México sino del mundo. Me he llevado sorpresas por la unidad cultural que hay entre las dos naciones”.

Las imágenes de Kahlo fueron tomadas por: Antonio Kahlo, Bernard Silberstein, Florence Arquin, Fritz Henle, Gisèle Freund, Juan Guzmán, Leo Matiz, Lola Álvarez Bravo, Lucienne Bloch y Nickolas Muray.

Durante el evento, se destacó la labor fotográfica de estos diez retratistas reconociendo la relevancia de su trabajo al momento de documentar historias de gran valor cultural.

A la ceremonia de apertura asistieron también Ramiro Ortiz Mayorga, vicepresidente de la FOG y presidente de Grupo Promerica, José Omar Hurtado, embajador de México en Nicaragua, Ana Margarita Ortiz, directora ejecutiva de la FOG, Ramiro Norberto Ortiz, director del Grupo Promerica y Peter Bernal, consultor de Banpro.

Esta galería de fotos acercará a los nicaragüenses a los momentos que marcaron la vida de Kahlo, como el accidente de tránsito que la dejó con diversas fracturas en su columna, pierna y pie, las enfermedades que la aquejaron, sus abortos, sentimientos, pasiones y filosofía de vida, además, reconoce su potencial en el arte de la pintura.

“Frida Kahlo en el lente de diez grandes” es una exposición gratuita y estará disponible hasta el 25 de mayo en el Centro de la FOG (edificio Málaga, Plaza España).

Esta actividad cultural es organizada con el patrocinio de Grupo Promerica.