Frida Kahlo y su legado en las artes

Hablar de Frida Kahlo no se resume solo a su fascinante pintura y a las tragedias de su vida; esta icónica artista mexicana trascendió más allá del arte, dejando un legado cultural e ideológico en otros campos artísticos, como la escritura, la fotografía, el teatro y la danza contemporánea.

Según el director del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), arquitecto Luis Morales, Frida Kahlo fue una musa de inspiración para pintores, fotógrafos, escritores y sobre todo para la danza contemporánea en el país. “Mucho se ha trabajado sobre ella aquí en Nicaragua, sobre su mito y su vida. Además de ser una de las principales pintoras latinoamericanas, fue una mujer con una rebeldía interna muy fuerte que sirve de chispa para encender otras mentalidades y otras expresiones de arte. En la danza nicaragüense podemos mencionar a la Compañía de Danza Contemporánea de Cámara de Nicaragua, de la maestra Gloria Bacon y la Compañía Contemporánea Arte y Danza de Sandra Gómez, quienes han trabajado la vida, el vestuario, el drama y la plástica de este increíble personaje”, explicó.

A pesar de su paso lento en el mundo de la fama, Frida, hoy logra ser un referente mundial no solo para el estudio y análisis de sus numerosos autorretratos, sino también por la influencia que significa para otras artes que han logrado inmortalizarla a través de libros, bailes, películas e imágenes, “ella era conocida por su esposo (Diego Rivera), el gran muralista mexicano, esa conexión con él la hizo proyectarse hacia el mundo. Fue una mujer con mucha intensidad y fortaleza como un ejemplo de sobrevivencia”, mencionó Morales.

Literatura

La ideología de vida de Frida ha sido registrada mediante la escritura, posicionándose como un referente para los movimientos feministas contemporáneos, “Frida es una artista que ha sido recuperada por los movimientos feministas, fue una mujer completamente libre, no hubo experiencia humana, aún estando enferma, que ella no experimentara. Ella cantaba, bebía tequila, tuvo más de una relación, no solo Diego; fue amante de León Trostsky”, dijo el poeta y escritor, Julio Valle Castillo.

Según el director del INC, esta pintora ha sido inspiración no solo para movimientos artísticos, sino también políticos, ya que Rivera y Kahlo eran personas comprometidas con la lucha social, fueron del partido comunista, lo cual demostraba que la mexicana fue consecuente a su pensamiento, por lo que en la actualidad es un personaje que influye en las nuevas generaciones.

Para Castillo, la política fue otra pasión de la artista, “es una pintora diferentísima que recoge la tradición del retrato colonial, lo moderniza y también se confiesa en su dolor con el tipo de pintura primitiva. Esta mujer además fue comunista, de modo que Frida Kahlo fue muchas mujeres”.

Fotografía

La emblemática artista ha sido retratada por fotógrafos de diferentes nacionalidades, cada uno de ellos con sus diferentes visiones encontraban la motivación para capturarla a través de sus cámaras, la razón pudo haber sido que encontraban en ella características que deseaban que no murieran, por tal motivo, hoy se puede disfrutar de conocer la historia de este personajes no solo a través de los textos, sino también de las fotos y películas.

La fotógrafa nicaragüense Margarita Isabel Montealegre confiesa que la vida de Frida y su dedicación a la pintura vinieron a invadir el mundo de las artes, “es una mujer que irrumpió en el arte y se dio a respetar por lo que ella hacía, amaba la fotografía y no es casual porque su papá era fotógrafo. Ella permitió que muchos amantes de las cámaras registraran momentos bien privados y crudos que tienen que ver con el dolor y sus tratamientos. Era muy intensa, pero esa vanguardia iba más allá de lo tradicional, rompía muchísimos esquemas que, probablemente, en ese tiempo lo veían como raro, la juzgaban o condenaban, pero es importante para nosotros, ya que nos da mucha fuerza tener el ejemplo de una latinoamericana, ella ya es un referente mundial”, reconoció la reconocida fotógrafa.

Kahlo, quien es caracterizada por los infortunios de su vida y sus singulares retratos, los cuales podrían traducirse como una autobiografía pintada por el grado de sinceridad que estos transmiten, reflejando a través de su expresión facial su tristeza, impotencia, pero también su fortaleza, es una artista admirada por su libertad, su arte, su capacidad de convivir aún en los momentos más difíciles como una mujer profesional, intelectual y segura.

Con motivo de que la sociedad nicaragüense conozca más sobre esta artista, el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián (FOG), con patrocino de Grupo Promerica, inauguró la noche del jueves una exposición donde fotógrafos de diversas nacionalidades regalan al mundo la oportunidad de conocer, a través de sus lentes, la vida y obra de Frida Kahlo.