¿Cameron Díaz está embarazada?

Según la prensa estadounidense, la reconocida actriz Cameron Díaz espera a su primer hijo.

Unas imágenes que publica en exclusiva Radar Online han vuelto a desatar ahora la noticia de que la actriz, de 45 años, está embarazada.

La protagonista de “Loco por Mary” y “Loco amor en las Vegas” ha sido fotografiada por las calles en Beverly Hills luciendo un holgado vestido para, según informan, esconder su incipiente barriga. “Cameron está entusiasmada y le dice a sus amigos que nunca ha sido tan feliz”, revela una fuente cercana a la intérprete a la revista.

Según revelan otros medios estadounidenses, Díaz, que se casó por sorpresa con el rockero Benji Madden en 2015, lleva tiempo queriendo tener un hijo. Tras varios intentos fallidos, la pareja también había probado otros métodos como la fecundación in vitro e, incluso, se había llegado a plantear la adopción. “Ha pasado por momentos realmente difíciles pensando que la maternidad tal vez no era para ella, pero nunca ha perdido la esperanza de que algún día se convertiría en madre”, ha dicho una persona del círculo de la actriz a la revista In Touch.

Esta misma fuente asegura que la pareja “no puede estar más feliz” y solo “piensa en el nombre y el sexo del bebé, aunque no lo revelarán hasta que nazca”. “Después de compartir la noticia con amigos y familiares solo les queda preparar la habitación y la guardería”, añade.

La actriz y el músico del grupo Good Charlotte, que se conocieron en 2008 gracias a la cuñada del rockero, que no es otra que Nicole Richie, aún no han confirmado la noticia. Díaz, que desde 2014 no ha aparecido en ninguna película, ha sido una de las caras más visibles en los últimos días en las manifestaciones para defender los derechos de la mujer, los migrantes y la comunidad LGTB en Estados Unidos, como en la última Marcha de las Mujeres organizada en Los Ángeles el pasado 20 de enero.