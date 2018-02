James Bay comparte su “Wild Love”

El cantautor y artista multiplatino James Bay está de regreso con su nuevo sencillo, “Wild Love” (Amor salvaje).

Después de haber pasado meses dando pistas en sus redes sociales, “Wild Love” es lo nuevo que nos comparte desde el lanzamiento de su anterior disco nominado al Grammy®, Chaos & The Calm de 2015. Compuesta en los Baltic Studios de Londres, Bay coescribió y coprodujo la canción con su amigo y colaborador de años, Jon Green, y sumó a Paul Epworth (Adele, Florence and The Machine) a participar con elementos finales de producción.

Sobre la canción, James Bay declaró: “‘Wild Love’ trata de la experiencia de enamorarse de alguien. Algo que se sabe inmediatamente cuando se conocen por primera vez, o que tal vez pueda suceder nuevamente en el curso de una relación. Trata también sobre extrañar a alguien, ya sea a una persona que no puedes dejar de ver al otro lado de la habitación, o en mi experiencia, a la persona en la que no puedes dejar de pensar sin importar en dónde estés en el mundo”.

Bay también anunció los detalles de su gira por Estados Unidos, Canadá y Londres, en donde se le podrá escuchar en foros íntimos de una costa a otra a partir del 25 de marzo. Sus fans pueden tener acceso privilegiado a la compra de boletos visitando el sitio www.jamesbay.com/signup.

Seguido del lanzamiento de su álbum debut, Chaos And The Calm, disco que incluyó “Hold Back The River” y “Let It Go”, Bay fue nominado en tres categorías de los Premios Grammy de 2016, como Mejor álbum rock, Mejor canción y Mejor artista nuevo. En el Reino Unido, el disco se convirtió ese año en el “Lanzamiento más grande de un artista nuevo” y desde entonces ha conseguido la certificación Oro en los Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza, así como la certificación Platino en Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia y doble platino en el Reino Unido, vendiendo a nivel global cerca de 3.5 millones de álbumes y 2.7 millones de “streams” alrededor del mundo. Además de recibir el premio especial de la crítica en los premios BRIT en 2015.