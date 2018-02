Actrices de “Sex and the city” se pelean en Instagram

La actriz Kim Cattrall, conocida por participar en una de las series más importantes de la historia de la televisión, “Sexo en Nueva York”, anunció el fallecimiento de su hermano de 55 años tras el aviso de su desaparición. A través de las redes sociales, la británica y canadiense actriz solicitó ayuda de sus seguidores para encontrarlo. En una de sus redes sociales quiso agradecer a todos los que la habían apoyado durante esa trágica situación: “Queremos agradecerles a todos en las redes sociales por su cariño y apoyo en este momento tan difícil”.

Sarah Jessica Parker mostró su apoyo con un comentario a la actriz:”Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos”, ante las palabras de agradecimientos y apoyo recibido, Kim no se lo tomó nada bien y contestó a la que había sido su compañera de trabajo, estallando ante sus palabras y respondiendo en una actitud tajante: “No necesito tu amor o apoyo en este terrible momento Sarah Jessica Paker”.

Al post en su red social, Cattrall ha añadido un texto que demuestra la mala relación entre las actrices: “Mi madre me preguntó hoy ‘¿Cuándo @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?’. Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras entonces y ahora. Déjame dejar esto MUY claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de ‘chica buena’”.