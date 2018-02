Quincy Jones acusa a artistas de plagio musical

El productor musical Quincy Jones, durante una entrevista con la revista Vulture, declaró que artistas como Michael Jackson y The Beatles alcanzaron méritos a causa del plagio musical.

Ganador de 28 premios Grammy, Quincy fue el responsable de la producción del disco más vendido de la historia de la música, “Thriller”, de Michael Jackson. Conocido por haber trabajado con muchos de los artistas más populares del siglo XX, en la entrevista habla por ejemplo de su experiencia grabando con Los Beatles. “Eran los peores músicos del mundo”, asegura . “Paul (McCartney) era el peor bajista que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos de ello”, afirma. Entre otras curiosidades, el productor afirma que Michael Jackson “robó” muchas partes de sus canciones de otros artistas.

“Las notas no mienten, hombre. Fue tan maquiavélico como es posible serlo”. Jones citó específicamente a Billie Jean, una canción de la firma de Jones. El productor sugirió similitudes entre la canción y la reina de la disco, Donna Sommer, State of Independence, que también fue producido por él y publicado varios meses antes en 1982. Jones también dijo que Jackson era un “glotón” y que debería haber dado un crédito parcial de la letra al tecladista, Greg Phillinganes, por su canción Don’t Stop ‘Til You Get y criticó los excesos que el Rey del Pop se hizo en la cara a causa de la cirugía estética, “decía que era porque tenía una enfermedad, es mentira”, opinó.