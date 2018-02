Como parte de una tradición musical que busca reflejar en el escenario la pasión por el arte de la música y la hermandad entre las artistas nicaragüenses, diez mujeres cantantes y compositoras se presentarán este jueves próximo en la décima edición del concierto de cantautoras; este evento es organizado por la Fundación Dúo Guardabarranco y contará con la especial participación de la cantante, compositora y pianista nicaragüense Clara Grün.

“La idea es compartir lo que hacemos como cantautoras, cada una va a cantar canciones propias y algo que nunca habíamos hecho antes y que en esta ocasión haremos es que nosotras mismas seremos nuestra orquesta, en la mayoría de los festivales cada una había llevado a sus músicos, pero esta vez todas vamos a tocar cada una un instrumento”, explicó la cantautora nicaragüense Katia Cardenal.

Este festival inició hace diez años y se ha realizado en diferentes departamentos del país, en los cuales han participado cantautoras profesionales como aficionadas y han sido invitadas mujeres de Centroamérica, Estados Unidos, Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico, España, Holanda y Noruega.

Variedad

Durante el espectáculo, se podrá disfrutar de diversos géneros musicales como trova, rock rap, bolero, tecno, y hasta reggae. Además, la fusión de edades y estilos será una nueva propuesta musical para los amantes de la música nacional. “Creo que nunca se ha visto esto en Nicaragua, ver diez músicos acompañándose ellos solos con canciones netamente nicaragüense, va a ser algo inolvidable, esperamos que el teatro se llene por completo”, mencionó la artista.

Cardenal también comentó sobre cómo nació la idea de compartir escenario con otras mujeres, “me sentía muy sola, empecé a cantar cuando tenía 15 años y siempre me sentí sola, componía en secreto en mi casa y no habíamos muchas mujeres cantautoras, al pasar los años de repente surge Elsa Basil, Clara Grün y Gaby Baca, me encantó como estaban apareciendo mujeres, entonces dije qué bonito que sería cantar e invitar a gente de afuera que nos comparta su experiencia, y a la vez, acompañarnos nosotras y aprender juntas”, mencionó.

Invitada especial

Para esta edición del concierto, Clara Grün, considerada por Katia Cardenal como una de las cantautoras nicaragüenses más talentosas de la nueva generación, deleitará a los asistentes en este megaevento. Grün empezó a escribir sus propias canciones a la edad de 11 años, misma edad en la que empezó a incursionar en el piano, además estudió la flauta traversa en Nicaragua y España.

Por su parte, la interprete originaria de Bluefields Misis Francis expresó su alegría por ser parte de esta actividad artística, “estoy súper contenta, lo bonito es reunirnos las mujeres porque muchas personas creen que entre mujeres hay competencia, en este caso no nos sentimos así, somos familia y nos apoyamos entre nosotras mismas”.

Esta cantante de música urbana tiene 14 años de trayectoria, ha realizado giras internacionales en Honduras y Costa Rica, y actualmente continúa escribiendo y grabando temas musicales.

Otra de las artistas participantes es la joven Mars Rodríguez de 26 años, esta cantante de música indie rock hizo énfasis en la importancia social que tiene el evento, “las mujeres también somos cantautoras, las mujeres también tocamos instrumentos, tenemos que perder el miedo de subirnos a un escenario, somos súper capaces de hacer lo que nos propongamos.

En lo personal estoy aprendiendo producción musical, normalmente en Nicaragua estamos acostumbrados a que sea un hombre el que graba, pero nosotras también podemos manejar programas de grabación, si con el festival se logra este tipo de impacto ese sería el mayor logro, motivar a alguien, que una chavala mire y diga yo también quiero hacer canciones, tocar guitarra, piano o lo que sea. Esto para mí es un placer, compartir con mujeres tan talentosas y de larga trayectoria, son mujeres que inspiran”, dijo la exintegrante del grupo musical ECOS.

Mars empezó a cantar y tocar guitarra desde los 12. Actualmente está trabajando su primer disco, recientemente se lanzó como solista, publicando su sencillo y video debut “No Estás”, disponible en redes sociales.

Participan en el evento: Elsa Basil, Gaby Baca, Clara Grun, Nina Cardenal, Ana Gabriela Rodríguez, Marbelly Blandón, Misis Francis, María José Ocarina, Mars Rodríguez, y Katia Cardenal, anfitriona y fundadora del Festival.

Tomá nota

La cita es a las 7:30 p.m. este jueves 15 de febrero en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD). Los boletos estan disponibles en la taquilla de teatro al presentar cédula de identidad.