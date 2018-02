La banda británica Queen, liderada por el icónico Freddie Mercury, persiste en el recuerdo y en gusto de todas las generaciones y por ello artistas nicaragüenses rendirán un homenaje a la agrupación por la que guardan admiración y respeto.

Los músicos Larry Emerson, David Campos y All Star Band (Carlos Baltodano, Luis Ocampo, Giovanny Llánez, Orlando Hood, Johnny Metralla e Ivan Solís) serán los encargados de trasportar al público hasta las mejores épocas de Queen. Han preparado un homenaje en el que incluirán canciones como “We will rock you”, “I want to break free” “We are the champions” “I want it all” y “Bohemian rapsody”, entre otros.

Bandas inglesas

La idea de este homenaje nace dada la inquietud de querer tocar las canciones de esa gran banda de rock “y de la petición del público de escuchar un tributo a Mercury y con la fortuna de contar con David Campos, que tiene una voz muy especial con un timbre parecido a la de Mercury”, dijo Larry Emerson, uno de los vocalistas del homenaje.

Será un concierto estilo Queen Live at Wembley, dijeron los organizadores.

Emerson señaló que después del primer set incluirán en el homenaje canciones de otras bandas inglesas como The Beatles , Rolling Stones, Deep Purple , Elton John, Coldplay, The Verve y The Police.

Según Emerson, Freddie Mercury y Queen “como músico ha sido otra de las grandes bandas que forman el soundtrack de la vida por su fuerza en las canciones y la mezcla entre lo clásico y el rock & roll, y sí ha sido una inspiración musical que ayuda a ir aprendiendo más en el mundo de la música y del rock clásico.

Queen

Banda de rock británica que gozó de gran fama desde mediados de los setenta y durante toda la década de los ochenta; la espectacularidad y dinamismo de sus actuaciones y la asimilación al rock de tendencias jazzísticas, sinfónicas y operísticas fueron algunas de las claves de su éxito, tan abrumador que sus discos fueron superventas incluso después del fallecimiento en 1991 de su líder, el cantante Freddie Mercury. Creado en 1970, el grupo estuvo formado por Freddie Mercury (voz), Brian May (guitarra), Roger Taylor (batería) y John Deacon (bajo).

Tome nota

El concierto es esta noche en Ruta Maya a partir de las 8:00 p.m. La entrada general tiene un costo de 150 córdobas.