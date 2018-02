El británico Gary Oldman fue galardonado hoy, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, con el BAFTA al mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en "Darkest Hour".

Oldman se impuso a Jamie Bell ("Film Stars Don't Die in Liverpool"), Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread") y Daniel Kaluuya ("Get Out").

La mexicana Salma Hayek fue la encargada de hacer entrega de la preciada 'máscara' a Oldman, quien, visiblemente emocionado, dio las gracias a su familia y al propio Sir Winston Churchill "por defender con honor e integridad al país".

"Gracias por este honor. Felicito a mis rivales por sus grandes trabajos. Esto es todavía más especial porque esta noche lo puedo compartir con mi familia, con mis tres hijos y con mi mujer. Sin vuestra confianza no lo podía haber conseguido", declaró.

"Gracias también a Winston Churchill, el hombre. Ayudó con honor e integridad a defender a su país y el mundo. Así que le doy las gracias, Sir Winston. Y también a Bafta", apuntó Oldman.

Esta es la tercera 'máscara' que gana Oldman de 59 años, aunque la primera como actor: en 1998 fue galardonado con el premio a película británica y mejor guion original por "Nil by Mouth", filme escrito y dirigido por él. Oldman, que ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro a mejor actor en un filme dramático, se postula así como máximo favorito para los premios Óscar.