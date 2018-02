La beldad adolescente, Melany Cruz, originaria de Cuba, se coronó como la Miss Teen Universe 2018, tras una ardua competencia donde 21 bellezas se disputaron, la noche del domingo, el máximo galardón de la VII edición de este certamen internacional. La gala final del concurso de belleza se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD).

Durante esa noche, las bellas adolescentes hicieron la presentación de su pasarela oficial, de estas fueron seleccionadas 16, entre ellas destacaba la representante de Nicaragua, Idania Flores.

Al Top 6 llegó México, República Dominicana, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Ecuador. El jurado del evento realizó una pregunta a cada candidata, seleccionando así a las tres finalistas. Como Primera Finalista resultó una de las favoritas, la representante de México, Allison Roberts y como Segunda Finalista brilló República Dominicana con la joven Kristy González.

Miss Teen Universe 2017, Srishti Kaur, originaria de India, entregó la aclamada corona a su nueva representante, Melany Cruz, quien en entrevista con El Nuevo Diario comentó sobre su experiencia en el país, así como sus planes a futuro.

¿Qué significó ganar la corona Miss Teen Universe 2018?

Significa un gran logro dentro de mi carrera como modelo y en mi vida personal. Teen Universe me retó a realizar cosas las cuales no estaba acostumbrada y pude vencer algunos miedos. Me siento más que feliz de ser la nueva Miss Teen Universe 2018.

¿Cómo describirías tu experiencia en el certamen?

Inolvidable, fue una experiencia que me ayudó a salir de mi zona de confort y me brindó más seguridad en mí misma. La parte más hermosa de esto es que ahora tengo amigas en cada rincón del mundo. Antes de escuchar quién sería la nueva teen, mientras estaba tomada de las manos con la representante mexicana no pensaba en nada, realmente, solo miraba a mí alrededor y no podía creer que estaba allí y que esto estaba pasando.

¿Cómo inicia tu carrera en el modelaje?

Llevo aproximadamente dos años en el campo del modelaje, siempre ha sido mi pasión. Inició porque mi madre me puso en clases de modelaje y de ahí en adelante dejé de verlo como un pasatiempo y lo tomé como un trabajo.

Además del modelaje, ¿a qué te dedicás?

Actualmente curso el noveno grado, en la ciudad de Orlando, Florida.

¿qué cualidades te ayudaron a ser la ganadora?

Son muchos factores los que cuentan y pienso que todas teníamos capacidades, por algo cada una de nosotros estaba allí. Sin embargo, creo que mis directores siempre me inculcaron algo muy importante que es: ser yo misma, auténtica, no tratar de imitar a nadie y por sobre todo disfrutarlo. Obtuve una preparación ardua de casi un año, pero nunca me sentí presionada y lo disfruté de principio a fin. Pienso que eso es la magia de esto y lo pude proyectar.

¿Qué planes tienes a futuro?

Continuar trabajando con los grupos sociales en los cuales estoy involucrada, soy parte de una organización donde brindamos apoyo a niños con discapacidades motoras. En la primera semana de marzo parto hacia Bolivia a desfilar para Custo Barcelona y Ágatha Ruiz de la Prada, además de otros compromisos como modelo durante estos meses. También seguir con mis estudios, porque es de suma importancia mantener un balance entre mis responsabilidades como reina y mis clases.

Fuera de los escenarios ¿cómo es Melany Cruz?

Soy muy relajada, siempre ando jugando con mi hermano de cuatro años, quien tiene mucha de mi atención, pues tengo que apoyarlo y brindarle buenos ejemplos. Tengo una vida muy familiar la cual me encanta.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?

Tengo que ser muy honesta, mis pasatiempos favoritos son: comer y dormir (ríe). Tengo una agenda muy ajetreada entre la escuela, mi trabajo social y mi carrera como modelo, por eso mis pasatiempos son estar en casa con mi familia, comer y dormir cuanto pueda (ríe).

¿Qué imagen te llevas de Nicaragua?

Me llevo una grata imagen en mi mente. Es el país al que llegué con una gran ilusión y es el país del cual me llevo un gran regalo. El afecto de un pueblo que sin conocerme me apoyó desde el primer día, los mensajes cálidos de apoyo de los nicaragüenses hacia mí se han hecho sentir y eso es gratificante, poder llegar a la gente de esa forma. Además, que me hicieron sentir como en casa y saber que volveré pronto me da mucha alegría.