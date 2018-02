La actriz Karla Souza denuncia haber sido violada por un director en México

La actriz mexicana Karla Souza denunció hoy haber sido acosada y violada sexualmente al principio de su carrera por un director de cine en una entrevista con la cadena de televisión CNN en español.

"Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", acusó Souza, protagonista de películas como "Nosotros los Nobles" y "¿Qué culpa tiene el niño"?

La actriz mexicana, que declinó divulgar la identidad del director, relató a la periodista Carmen Aristegui que todo ocurrió durante una filmación en la que fue hospedada en el mismo hotel que el director, quien la buscaba por las noches en su habitación con la excusa de hablar de las escenas de la filmación.

El director comenzó a tener un acercamiento que ella "sentía que no podía rechazar" y, que después de un mes de "abuso total de su poder", acabó por ceder a ser besada y tocada "de formas que yo no quería que me tocara", afirmó.

Relató sentirse manipulada psicológicamente con frases como "no tienes nombre, pero yo sé que eres buena, se que vas a demostrarme algo", y aseguró que se sentía desprotegida porque no vivía con sus padres y de alguna manera ellos agarran personas vulnerables.

La actriz mexicana afirmó que cuando conversó con otras personas se dio cuenta de que no era la única víctima de este director y por ello un día decidió no volver a abrir la puerta, aunque sufrió represalias por ello.

Denunció que fue retirada de esta serie y que aunque le devolvieron su papel, continuó sufriendo humillaciones. "Yo no sabía que no tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de trabajar en mi pasión", comentó.