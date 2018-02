El fin de la existencia es un tema que, según Ricardo Fernández, se ha abordado desde siempre, aunque para muchos resulte espinoso, porque la mayoría de seres humanos nos resistimos a pensar que un día la muerte nos atrapará en sus redes sin escapatoria alguna.

Interesado, pues, en cómo la humanidad ha tratado el tema de la muerte y convencido de la existencia del alma, Fernández realizó un recorrido por las religiones antiguas y las máximas de los principales filósofos para escribir la obra “Hasta que la muerte nos reúna”.

Fernández es peruano, hace siete años llegó a nuestro país por motivos de trabajo y ha sido en tierras pinoleras donde ha explotado su venia literaria.

“Mi primer libro se llama ‘Perú a pie’, lo publiqué en Nicaragua en el año 2014. Se basa en una caminata que hice por la costa peruana durante seis meses, desde la frontera con Chile hasta la frontera con Ecuador”, reseñó.

Acerca de la segunda obra que presentará mañana en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra (PAC) de Hispamer, dijo que “es un ensayo sobre la inmortalidad del alma. El ser humano tiene un espíritu o alma que no muere cuando fallecemos. Justamente en la entrada del cementerio general de Managua vi la frase en latín que está en portada del libro, letum no omnia finit, que significa la muerte no acaba con todo”.

Reconoce que ha trabajado con una idea que es milenaria y que todas las religiones creen en una existencia prolongada, que va desde la reencarnación hasta la resurrección.

“Las redes sociales y el Internet nos han quitado espacio para compartir en familia. Antes podíamos reunirnos a conversar después de cenar, pero ahora vivimos muy de prisa y la familia se atomiza, y ya no se piensa en esas cosas, entonces este libro en estos tiempos es un aporte para que recordemos que no solo somos seres materiales, sino también espirituales. También es un libro que da esperanzas acerca de que la muerte es el fin de una etapa, una especie de graduación que da pie al inicio de otra etapa”, comparte Fernández.

El libro será presentado por el señor Alfredo Castro Pérez-Canetto, embajador de Perú en Nicaragua, y por el cónsul Paulo Zárate, quien escribió el prólogo de la obra.

“Ricardo es un amigo compatriota y amigo de esta embajada, la misión de la embajada del Perú en Nicaragua no solo es promover y fortalecer los lazos diplomáticos y económicos, sino también promover la cultura peruana. Una de estas manifestaciones puede ser la gastronomía, otra es la literatura, por eso nos complace mucho apoyar cualquier esfuerzo e iniciativa en ese sentido, así que el señor embajador estará en la presentación, quien te habla y todo el personal de la embajada, por ello invitamos a todos los peruanos y a quienes se quieran sumar”, señaló el cónsul Paulo Zárate.

El libro no es un tratado filosófico sobre la muerte, sino que incluye elementos biográficos, por ello parte del día del nacimiento del autor y relata los principales acontecimientos que Fernández ha visto acaecer en el mundo durante sus 50 años de existencia, por lo tanto el elemento histórico también está presente.

La presentación del libro será a las 6:30 p.m. La entrada es gratuita y habrá degustación de comida peruana y de pisco.