Un repertorio musical en el que destacan los temas “El Caballito de Palo”, “El Sapo Guli Guli”, “La Cabra Antonia ” y “El Negrito Cuñu Cuñu” podrán disfrutar los niños y niñas del país con la puesta en escena del pionero de la canción infantil nicaragüense, Mario Montenegro.



Montenegro tiene más de 40 años de trayectoria artística y en el escenario también presentará nuevas melodías infantiles en compañía de Gabriel Rayo en la percusión.



Este cantautor nicaragüense expresó su emoción ante la realización de este evento, “hace mucho tiempo no hacía este tipo de conciertos para niños, vamos a hacer una antología de todas mis canciones para presentarlas. Por ejemplo, el tema “El Caballito de Palo”, lo escribí con mi hijo, él todo lo que dibujaba me lo mostraba, un día me llegó diciendo que había dibujado un caballo, posteriormente se fue a buscar el dibujo y no lo encontró, entonces ahí empieza la canción con el caballo que se sale del cuaderno y empieza una travesía”, relató.



CUENTOS

Además de la presentación musical, Nabuconodosor Ganímedes será el encargado de trasladar a los niños y niñas en un vuelo directo a la imaginación a través del relato de historias. Ganímedes es actor de larga trayectoria y con experiencia en teatro infantil.

Montenegro cuenta con cuatro discos publicados; “Cartas para María de la Sierra”, “Orín de Luna”, “Antología” y “El Negrito Cuñu Cuñu”.

Los artistas expresaron que es una cosarion de entretenimiento sano para que la familia nicaraguense pueda disfrutar del arte y la cultura.

TOMÁ NOTA

El concierto de Mario Montenegro y artistas inviotados se realizará mañana sábado a las 3:00 de la tarde en la Sala Pablo Antonio Cuadra (Hispamer) El costo de la entrada al concierto de es de150 córdobas.