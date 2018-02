“Yo, Tonya” es una cinta dramática-biográfica de la patinadora estadounidense Tonya Harding (Margot Robbie), quien fue mundialmnte conocida por completar con perfección el salto de Triple Axel en una competencia mundial de esta disciplina, la cual es la mayor destreza para las y los patinadores de hielo. Este filme muestra la vida llena de abusos, menosprecio, y rigidez con que fue criada la protagonista, por parte de su cruel madre LaVona Fay Golden interpretada magistralmente por Allison Janney, originada por una personalidad posesiva e impositiva ansiosa de triunfo por parte de este personaje.

Tonya Harding también se hizo famosa por uno de los escándalos más sensacionales en la historia del deporte, cuando su principal rival, Nancy Kerrigan, (Caitlin Carver) sufrió un ataque por un matón a sueldo que intentó romperle la rodilla un día antes de los juegos olímpicos de Lillehammer en el año 1994. Todo esto es plasmado con excelencia por parte del director australiano Craig Gillespie, en la que también destaca los problemas legales en que se ve involucrada la pareja integrada por Tonya Harding y Jeff Gillooly (Sebastian Stan) y que significó la decadencia de la carrera de Harding, una madre manipuladora, interesada y cruel como es LaVona y el hecho trascendental que desempeña este personaje por querer obtener dinero al obtener una confesión de su hija y que acepte que estuvo involucrada en el atentado que sufrió la patinadora Kerrigan, ya que el esposo de Tonya Harding es el primer sospechoso al que apunta este hecho. Un turbulento matrimonio lleno de violencia doméstica, abusos físicos, narrado a través de entrevistas desprovistas de ironía, contradictorias y algunas ciertas, realizadas a Tonya Harding y Jeff Gillooly, con esto inicia la película.

El desenvolvimiento es perfecto, la actuación de Margot Robbie, quien también es productora de esta película es excelente, y a la cual no habíamos visto en pantalla desde que personificó a Harley Queen en el “Escuadrón Suicida”. No considero que sea el mejor montaje para ganar su nominación al Óscar y Allison Janney ya ganadora de un Globo de Oro y un premio Bafta como Mejor Actriz de Reparto no dista de la posibilidad real de llevarse el premio de la Academia en esta misma categoría. Catalogo esta cinta como muy buena y le auguro un solo Óscar de tres nominaciones que tiene para Allison Janney como Mejor Actriz de Reparto, ya que su actuación es simplemente extraordinaria.

Premios: 3 nominaciones a los Óscar 2018 (Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Montaje) 4 de marzo del 2018.

Ficha Técnica:

Director: Craig Gillespie

género: drama, biografía

Reparto: Margot Robbie (Tonya Harding), Allison Janney (Lavona Fay Golden), Sebastian Stan (Jeff Gillooly), Caitlin Carver (Nacy Kerrigan)