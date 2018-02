Cristyana Somarriba apuesta por “Evas Urbanas Live”

“Evas Urbanas”, el programa de televisión dirigido y producido por la nicaragüense Cristyana Somarriba, dejará en un par de semanas la televisión tradicional para incursionar en el mundo digital; esta nueva propuesta lleva el nombre “Evas Urbanas Live”, que traerá, al igual que el anterior, entrevistas en vivo, historias de la mujer moderna, debates e información interesante para “Evas y Adanes”.

“Estamos en proceso de evolución, vamos a estrenar ‘Evas Urbanas Live’. En internet, el programa tendrá más libertad, se hablará sin tanto filtro, de una manera más real que propicie un clima más íntimo. Un día nos podemos sentar en el piso y hablar como que estamos en la sala de una casa, eso te da una cercanía, además, que las personas podrán hacer preguntas en el momento y desde su celular”, expresó Somarriba.

La nueva propuesta se transmitirá semanalmente, tendrá un día y una hora fija tal a como lo hacen las televisoras nacionales, “será una vez a la semana con un horario fijo, empezaremos con media hora, posteriormente, queremos ver la reacción de la gente. Creo que es el momento perfecto de estar en el mundo digital porque el público ya está preparado para participar en tiempo real con este tipo de producciones”, refirió.

Somarriba manifestó que las difusiones en vivo están siendo realizadas frecuentemente en nuestro país, sin embargo, “Evas Urbanas Live” se hará de una forma diferente, “esto será una producción completa, no el facebook live orgánico que las personas normalmente realizan, queremos hacer un nuevo concepto a lo que se está haciendo en las redes, por ejemplo deseamos tener tres cámaras, un set, es decir todo diferente a los en vivo que se hacen”, a lo que agregó que durante los siete años de trayectoria en la televisión ha visto la utilidad del programa, “son siete años de tener invitadas e invitados, todo lo nuevo que está pasando en Nicaragua llega al programa, porque hay una necesidad de tener un lugar donde se encuentre información útil, que inspire a las mujeres y hombres a contactarse con profesionales, además, hay un gran público en Internet y queremos ampliarnos”, aseguró.

Libro

“Evas Urbanas, Historias” es otra de las novedades de la marca, actualmente Somarriba está trabajando en la elaboración de un libro, el cual recogerá historias de mujeres centroamericanas que están haciendo diversos aportes en las diferentes esferas de la sociedad, “ahorita tenemos diez historias, todas tienen que ver alrededor de la visión de emprender, de encontrar la vocación, sobre el amor propio y liderazgo, cómo romper esquemas en la vida empresarial, violencia de género”, entre otras temáticas según la autora.

Este libro busca visibilizar el trabajo y filosofía de vida de mujeres emprendedoras y líderes centroamericanas.

Como parte de la visión de la marca Evas Urbanas, también se realizan conferencias sobre temas claves del momento, contando con la participación de mujeres de otros países. En estos encuentros se abordan temáticas como: liderazgo femenino, marketing personal, orientación vocación y autoestima, con el propósito de conectarse entre mujeres para “inspirarnos, motivarnos y relacionarnos”.

Según su autora, esta obra será un perfil de mujeres que son exitosas, “de esta forma quiero que otras mujeres entiendan que no se necesita nacer en cuna de oro, hay muchas que dicen se restringen por sus hijos, porque no tuvieron dinero o porque su pareja las dejó, esos no son factores que te van a inhibir, lo que se necesita es pasión, vocación y mucha disciplina y trabajo todo el tiempo”, comentó.

Asimismo, mencionó que estas historias “son de mujeres que están cambiando Nicaragua, que están proponiendo cosas novedosas; en Centroamérica hay mujeres que han logrado tener éxito, pero no el tradicional, sino que son mujeres muy trabajadoras por lo que es interesante conocer cómo se llega a hacer eso, ya que son referentes para otras mujeres”, apuntó.

Trayectoria

La idea del programa surge cuando Somarriba entra a la pantalla chica y se enamora de la comunicación, relata que no estaba clara sobre el contenido que iba a ofrecer al público nicaragüense, y que los consejos que recibía estaban alejados su principal objetivo, “la gente me decía por qué no te hacés un programa como “Laura en América” o como la “Doctora Polo” para que tengás un rating descomunal, a cualquiera le puede llamar la atención tenerlo, pero me preguntaba querés rating o contribuir, a través de un programa, a despertar la conciencia y compartir ideas, a tener debates, ahí fue donde decidí el contenido que tendría Evas Urbanas” relató.

Datos de la directora de Evas Urbanas Live

Cristyana Somarriba es licenciada en Administración de Empresas con Énfasis en Publicidad y cantautora nicaragüense con dos producciones discográficas: “Empezar de Cero” (2001) un disco de género pop, balada, funk y rock, e “Inventario” (2005) de pop rock alternativo. Actualmente dirige, produce y presenta su propio programa de tv “Evas Urbanas”.