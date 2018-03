Se viralizan fotos inéditas de Selena Quintanilla en un concierto de 1993

Cuatro fotos inéditas publicadas en Twitter por la sobrina de un seguidor de Selena Quintanilla que se subió en 1993 al escenario con la popular cantante texana para cantar juntos el tema "Qué me dices" se hicieron virales esta semana y ya suman más de 175.000 reacciones en esta red social.

Rey Carrasco, tío de la joven que publicó las fotografías, compartió escenario con Selena la primavera de 1993 en el Midland Chaparral Center (Texas), un momento que 25 años después ha salido a la luz ante el entusiasmo de sus seguidores por ver nuevo material gráfico de la idolatrada reina del Tex-Mex.

"Mi tío tenía 18 años y Selena lo escogió para subir al escenario. Lo único que les separaba era un micrófono. No me creía que Selena le había cantado a mi tío hasta que mi tía encontró las fotos", detalló Aleena Acosta, que en menos de 24 horas vio que su publicación tenía más de 14.000 'me gusta' y 3.000 retuiteos.

La joven aseguró en su cuenta de Twitter "que lloró" al ver las imágenes que reviven el momento en que Selena "le cantó a su tío" el tema "¿Qué creías?" (1992), el tercer single del álbum "Entre a mi mundo" de la denominada "Madonna tejana". Acosta explicó al medio mySanAntonio que una vez la artista acabó de cantar, su tío "saltó del escenario" y dejó a Selena "con los brazos abiertos, preparada para darle un abrazo".

"Fue lo único de lo que se arrepintió esa noche", dijo Acosta. Selena tenía 23 años cuando fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, después de que la cantante supuestamente cortara la relación laboral con ella, un crimen que conmocionó a sus seguidores y a la comunidad latina en general.

Su muerte se produjo en un momento de su carrera en el que Quintanilla apuntaba a ser la primera cantante hispana capaz de captar tanto a su comunidad como a la audiencia en inglés dentro del mercado estadounidense.

La carrera de Selena, con más de 65 millones de discos vendidos en todo el mundo, comenzó en la década de 1980 como miembro de la banda familiar "Selena y Los Dinos", y se convirtió en un icono entre el público hispano.

En noviembre pasado, la cantante fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, durante una ceremonia que acogió a centenares de fans en las calles, una muestra más de la admiración que todavía desprende la artista tejana, que ha llevado a inspirar una serie de televisión en inglés y a dar nombre a una línea de cosméticos.