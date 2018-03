Así sonará el Teletón

Charlie Zaa; la costarricense Maribel Guardia; Rina Vega, exvocalista de Calle 8, nicaragüense radicada en Costa Rica, y de Panamá Joey Montana son los artistas que hoy le podrán la parte musical a la recolecta del Teletón 2018.

Maribel Guardia, actriz costarricense, expresó ayer su contento por estar de nuevo en Nicaragua, “me siento muy emocionada por estar en este país tan precioso, me siento parte del corazón de Nicaragua, aquí no soy una actriz extranjera, en este momento soy nicaragüense porque vengo a cambiar con un poquitito de alegría la sonrisa de una familia... Los niños no son de Nicaragua, no soy de México, ellos son nuestros niños, y transformando la niñez de un niño cambiamos el futuro. Las fronteras no existen, esas son inventos de los políticos, así que viva Nicargua”, expresó la artista.

Desde colombia

“Me siento muy feliz y honrado de estar por cuarta vez visitando este maravilloso país, esta es mi segunda vez de estar participando en esta preciosa Teletón, vengo en nombre de mi país Colombia a donar un granito de arena para poder cambiar vidas”, expresó Charlie Zaa, quien también hizo mención de su fe en Dios “bien dicho está, el Señor lo ha dejado por escrito que es mejor dar que recibir”, apuntó.

Entre los artistas nacionales que participarán están grupos de danza: Luz y Esperanza, Corazón Contento, Espacio Abierto, Liberarte, Salsa Nicaragua, grupo Chicas Latinas. Solistas: Mario Sacasa, Daniela Murillo, Alejandra Rodríguez, Elsa Basil, Jimmys Boom, Misis Francis. Grupos musicales: Vía Libre, Banda M-16, Mariachi Guadalupano, Costa Azul/Artesanos/Código 7, Sabrosones de Wajira, Samba Boom Nicaragua, Skandalo, Xolobatucada, Grupo Fuerza, Fuzion 4, Los Nuevos Panzers, Momotombo, Grupo Kache Magna/ Místico/Jeanco. También habrá un zumbatón dirigido por Yoselin Gómez y un año más los niños y niñas tendrán la alegría de las marionetas Chico y Sisi a cargo de Rebeca Jaime.

Los artistas nacionales confirmaron su respaldo a la niñez con discapacidad de nuestro país y durante 16 horas brindarán su talento, en un espectáculo en el que se combinan el arte con historias de éxitos producto de las terapias y el acompañamiento que las familias con hijos e hijas con discapacidad reciben en los centros Teletón.