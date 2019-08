Nicaragua: espectáculos 2007

Parte I



Los productores de espectáculos están considerando a Nicaragua entre las plazas centroamericanas idóneas para recibir a grandes estrellas de la música. Prueba de ello es que en 2007 se superó por mucho la oferta de conciertos internacionales respecto al año pasado: alrededor de 50 artistas.



La agenda de conciertos fue inaugurada la noche del 4 marzo por La Oreja de Van Gogh, ocho meses antes de que Amaia Montero, su vocalista, anunciara su separación del grupo.



El mes más fuerte en cuanto a espectáculos fue mayo, un total de seis conciertos fueron programados, no a todos les fue bien. Comencemos el recuento de los mejores y peores eventos de 2007.



Moderatto, Inner Circle, Kudai y La Factoría integraron el elenco del “Bahía Mega Fest”, evento que del 5 al 7 de abril “calentó” las noches de la bahía de San Juan del Sur. Aunque no contó con lleno total fue una muy buena propuesta de diversión para el verano 2007.



Después de muchos anuncios, finalmente Calle 13 cantó para Nicaragua el 31 de julio. La mala organización empañó la presentación de los artistas que en definitiva fue excelente. Puntos negativos: apertura tardía de puertas, rala seguridad policial y privada, e incapacidad de los organizadores para controlar al público que aún pasadas las 10 de la noche luchaban boleto en mano por hacer valer su derecho a ingresar.





Niña nice

Belinda, más que sobresalir por su poder de convocatoria lo hizo por la calidad de su espectáculo. La joven se lució en el escenario con un show muy bien montado.



Al “gallito feliz” Cristian Castro no le fue del todo mal, pero tampoco podemos ubicar su show entre los éxitos de 2007. Interpretó tanto su propuesta ranchera como sus éxitos pasados.





Desaprovechados

RBD fue una de las agrupaciones que mayor expectativa causó cuando se anunció --con un mes de antelación-- su llegada a Nicaragua. No obstante, la mecánica diseñada para obtener los boletos del concierto a muchos les resultó complicada, lo que ocasionó una baja convocatoria en comparación con su nivel de popularidad.



Black Eyed Peas es, sin duda, la banda de mayor categoría que visitó Nicaragua este año. Sin embargo, no muchos nicas se animaron a pagar el alto precio de las localidades de su espectáculo. ¡Lástima!

David Bisbal fue otro de los artistas que se tuvo que conformar con presentarse ante poco público. Ofreció un show interactivo sustentado en tecnología de punta. Su entrega en escena fue digna de aplaudir, pues el joven tiene una energía y magia impresionantes. Lo malo es que su presentación coincidió con la de otros artistas que tienen más “pegada” entre el público nica.





Exclusivos

Un selecto grupo de nicas pudo presenciar conciertos de grandes artistas como es el caso de Franco de Vita y Paloma San Basilio, esta última con su elegante sencillez hizo gala de sus enormes facultades vocales. Myriam Hernández también se lució, tanto con su calidad interpretativa como con su jovial forma de ser. La lista de estrellas “exclusivas” la completan Raúl Di Blasio y José Luis Rodríguez “El Puma”.





Saldo rojo

Debido a la mala visión de los productores de espectáculos, a varios de los artistas que nos visitaron este año seguramente se les desdibujó la sonrisa con la que arribaron a nuestra patria, al enterarse que debían actuar en grandes locales pero ante poca concurrencia. Algunos de ellos fueron: Nikki Clan, Fonseca, Pablo Montero, Panda y Tierra Santa.



Otros que debido a su comportamiento y desordenado show salieron con saldo rojo son los españoles de Mago de Oz.





Solidarios

Un año más, artistas internacionales apoyan la recaudación de fondos en beneficio de la Fundación Teletón que atiende a niños con capacidades diferentes. Raúl Di Blasio, Álvaro Torres, Miriam Montemayor, Raúl Sandoval, Mariana Seoane, Claudia Lizaldi, Jesse & Joy, y Comando Tiburón dijeron “presente” en la edición 2007. El artista y cantante César Meléndez cumplió con su rol de “Padrino” del evento.





Más en cartelera

El 8 de julio Nicaragua recibió a Lalo Rodríguez. Actuó para los capitalinos en un evento impulsado por la Alcaldía de Managua, cuya admisión fue gratuita.



Jimmy Bad Boy, Eddy Lover, Jr. Ranks y Principal entregaron una noche de puro reggae panameño en Managua en el denominado: Reggae Fest el pasado 12 de diciembre.



Completan la lista: Huey Dumbar, Sonora Carrusel, Tito El Bambino, Los Caminantes, Los Cadetes de Linares, Eddy Santiago y Los Toros Band; éstos últimos volvieron en diciembre para presentarse en Chinandega y Matagalpa con buen suceso.



No podemos olvidar a Luis Enrique, internacionalmente bautizado como “El Príncipe de la Salsa”, quien vino para presentar en vivo su disco “Dentro y Fuera”. El artista pinolero ofreció tres shows en La Casa de los Mejía Godoy y el público respondió de lujo.