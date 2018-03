Las nueve nominadas a mejor película del Óscar

De un extravagante romance fantástico a un oscuro drama sobre la investigación de un asesinato, pasando por un par de cintas 'coming-of-age' y una sátira de horror: nueve películas compiten por el Óscar.

Estas son:

- "Tres anuncios por un crimen" -

El personaje se redime de una forma que muchos críticos consideraron barata.

La oscura tragicomedia de Martin McDonagh aparece como favorita en los pronósticos, aunque seguida muy de cerca por "La forma del agua" del mexicano Guillermo del Toro, "¡Huye!" y "Ladi Bird".

Los 'oscarlogistas' ven a McDormand como ganadora al premio de mejor actriz a Frances McDormand, que interpreta a una madre que vive el luto por la violación y asesinato de su hija y que, ante la falta de progreso en la investigación, critica abiertamente la actuación del apreciado jefe de policía (Woody Harrelson) en tres vallas publicitarias.

El favoritismo llega con algo de sorpresa pues ha sido la película más atacada de las nueve competidoras. La crítica se centra en lo que fue concebido como una redención barata por parte del policía violento y racista Dixon, interpretado por San Rockwell, en un papel que lo puso como favorito al premio a mejor actor de reparto.

- "La forma del agua" -

El romance del mexicano Guillermo del Toro centrado en plena Guerra Fría cuenta la historia de una mujer de limpieza muda que se enamora de un criatura mágica cautiva en un laboratorio ultrasecreto de Estados Unidos.

La película está protagonizada por Sally Hawkins, Richard Jenkins y Octavia Spencer y recibió el mayor número de nominaciones, 13, incluyendo la de mejor película, dirección y actuación.

Fue favorita por largo tiempo en las proyecciones para mejor película, pero fue perdiendo fuerza.

- "¡Huye!" -

La ingeniosa sátira sobre relaciones raciales --contada por el director debutante Jordan Peele en la forma de una película de horror fantástica-- es una de las películas mejor recibidas por la crítica, según el sitio Rotten Tomatoes.

Cuenta la espeluznante historia de un afroamericano que pasa el fin de semana con la familia de su novia blanca, donde descubre que todo no es lo que parece. La película costó $ 4,5 millones y recaudó 255 millones de dólares en taquilla.

- "Lady Bird" -

Una película desde la visión femenina no ha ganado el premio a mejor película desde "Million Dollar Baby" en 2005. La cinta 'coming of age' "Lady Bird" sería una cinta popular entre los seguidores de los movimientos #MeToo y Time's Up contra los abusos sexuales en Hollywood y a favor de un mejor trato de la mujer en la industria.

Greta Gerwig debuta con este conmovedor retrato de la volátil relación entre madre e hija, que también le valió la nominación a mejor película. De ganar, sería apenas la segunda mujer en ganar la estatuilla en esta categoría.

- "Dunkerque" -

Un Óscar para la cinta épica de la Segunda Guerra Mundial "Dunkerque" -de Christopher Nolan- es tan poco probable como lo fue la misión de rescate en la que se basa la película.

El tenso recuento histórico de la evacuación de cientos de miles de tropas aliadas de una playa en el norte de Francia en 1940, protagonizada por el cantante de One Direction Harry Styles, no aparece con chances de ganar la estatuilla a mejor película, aunque sí algunos premios técnicos como edición de sonido y película, y mezcla de sonido.

- "Las horas más oscuras" -

En muchas formas compañera de "Dunkerque", "Las horas más oscuras" sigue la política detrás del rescate, entre la maquinaria del gobierno británico y el recién nombrado primer ministro Winston Churchill.

La cinta aparece también sin chances, aunque el actor británico Gary Oldman, que se transforma completamente para encarnar a Churchill, debería ganar su primer Óscar como mejor actor.

- "Llámame por tu nombre" -

James Ivory ganó el premio del sindicato de escritores de Estados Unidos por su adaptación de la novela de Andre Aciman "Llámame por tu nombre", que le da el título a la cinta protagonizada por Timothee Chalamet.

El director Luca Guadagnino ambienta este poema al desamor universal en el norte de Italia en la década de 1980, tiene otras tres nominaciones además de mejor película: guión, mejor actor por la interpretación de Chalamet y mejor canción original.

- "Los archivos del Pentágono" -

La celebración de Steven Spielberg al periodismo y la libertad de prensa relata la historia de la publicación de los Papeles del Pentágono en el Washington Post en 1971, que dejó al descubierto mentiras sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Meryl Streep, nominada a mejor actriz, interpreta a la aristocrática editora del diario Katharine Graham, mientras que Tom Hanks encarna al editor ejecutivo del periódico Ben Bradlee. No se menciona en la película, pero entre líneas está presente el presidente Donald Trump, que mantiene una campaña mordaz contra los medios de comunicación a los que acusa de atacarlo injustamente.

- "El hilo fantasma" -

En una película con buenas actuaciones, la más destacada es la del triple ganador del Óscar Daniel Day-Lewis, que ha dicho que se retirará después de este proyecto del director Paul Thomas Anderson sobre el romance entre una modista y su musa.

La cinta está nominada a mejor director y actor, mejor actriz de reparto para Lesley Manville, mejor banda sonora para el guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood y mejor diseño de vestuario.