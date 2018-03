Permítanme que me tome el atrevimiento y que les cuente cómo me siento ahorita que acabo de salir del cine: asombrada e impávida. Así de contundente es esta película que retrata una historia de amor particular entre dos personas del mismo sexo.

Luca Guadagnino extrae con perfección todas las mieles del libreto del escritor James Ivory (que en principio también iba a dirigir esta cinta) y nos transporta a la magia de esta cinta ambientada en el norte de Italia del año 1983 y basada en la novela homónima de André Aciman del año 2007.

Llámame por tu nombre narra la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años y el asistente de su padre, Oliver (Armie Hammer) el descubrimiento y experimentos de la sexualidad de Elio, la insinuación directa de Oliver a través de caricias y gestos, y eso desencadena que entre estos dos personajes se de un vínculo amoroso y sexual que les impide estar uno sin el otro durante los días que dura este idilio, coqueteos sutiles, roces de manos, interactuación de miradas hasta cierto punto lascivas abundan en este filme, reacciones no esperadas por parte de los padres del joven protagonista adornadas de cierta complicidad siendo muy abiertos por llegar a complacer a su hijo, al punto de recomendarle hacer un viaje a solas con su amante para poder despedirse a como debe de ser. La escena final es un primer plano del protagonista frente a una chimenea sufriendo porque su gran amor se ha comprometido con una mujer y se casará, magistral actuación de Chalamet en esta escena final y del coprotagonista solo se escucha la voz en tono sarcástico al inicio y luego llama a Elio con amor por su propio nombre: Oliver.

Catalogo esta película como buena, ambientación aceptable, sonido, dirección artística buena, actuación perfecta por parte de Timothée Chalamet, la actuación de Armie Hammer (Oliver) no me dejó buen sabor de boca, excelente diálogo y argumento y en toda la cinta.

Ficha Técnica:

Director: Luca Guadagnino

Productor: Luca Guadagnino y James Ivory

Guión: Luca Guadagnino, James Ivory y Walter Fasano

Género: Romance-Drama

Duración: 2 horas con 10 minutos

Reparto: Timothée Chalamet (Elio), Armie Hammer (Oliver), Michael Stuhlbarg (Padre de Elio), Amira Cassar (Madre de Elio)

Premios Pendientes: 2 nominaciones a los Óscar 2018 (Mejor Película y Mejor Actor Protagónico Timothée Chalamet)