La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada considera que hay que aprovechar las repercusiones que ha tenido en el mundo entero el movimiento "Me Too" para seguir el camino del empoderamiento de la mujer.

"Que venga este movimiento de empoderamiento de la mujer es fundamental para todas; lo tenemos que aprovechar para subirnos a la ola. Me ha gustado mucho el movimiento y muy poco el color", comentó, aludiendo al hecho de que siempre ha sido enemiga declarada de la ropa negra.

Durante una charla con periodistas en Puerto Morelos, estado mexicano de Quintana Roo, donde anoche realizó un desfile de moda a beneficio de los bomberos, consideró que corren tiempos para aprovechar el despertar que han provocado movimientos como "Me Too", que iniciaron actrices estadounidenses contra el abuso sexual.

"El movimiento me ha entusiasmado, porque la verdad que es un momento en que el tema de la mujer está tan, tan de moda. Yo siempre he sido muy feminista, me han encantado todos los temas de los derechos de la mujer, de la igualdad", expuso. Consideró que España es un país pionero en igualdad.

La verdad que hemos adelantado muchísimo y ahora hay como un movimiento mundial que yo estoy fascinada con eso", apuntó.

Durante la charla, en la que se mostró muy relajada y poco dispuesta a dejar de hablar de las cosas que le apasionan, Ágatha habló sobre la foto que ha colgado en su cuenta de Instagram. "Nunca lo había hecho, posar con bañador, así sin nada de maquillaje.

Haremos algo más adelante a ver qué tal sale, hay que atreverse", dijo divertida. Ruiz de la Prada fue la estrella principal del desfile de moda con diseñadores locales que se realizó anoche en un hotel de Puerto Morelos a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Cancún y del municipio de Puerto Morelos.

Durante su visita a México presentará su colección Otoño-Invierno 2018 en la Hacienda Santa Cruz de la ciudad de Mérida, el cual se ha confirmado para el miércoles 7 de marzo.

"Nunca he estado en Mérida y es algo que estoy esperando. En España tenemos una ciudad con el mismo nombre y es muy antigua. Me entusiasma mucho conocer la Mérida mexicana", declaró.