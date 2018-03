Se agotan entradas para el concierto de Camila Cabello

El concierto que ofrecerá la joven diva pop cubana Camila Cabello, el próximo 27 de junio en el WiZink Center de Madrid, ha colgado el cartel de “no hay entradas” transcurridas apenas 24 horas de la apertura de la taquilla. Así lo anunciaron las promotoras implicadas en esta cita, la segunda que ofrecerá en España tras su paso por el Sant Jordi Club de Barcelona un día antes, espectáculo para el que aún es posible hacerse con algún tique.

Gira en España

Bajo el título “Never Be The Same Tour 2018”, la artista cubana ofrecerá de este modo sus primeros conciertos en España, país en el que su disco de debut, “Camilla” (2018), alcanzó el número uno en ventas gracias a éxitos como el primer sencillo “Havana”.

Cabello (Cojímar, Cuba, 1997) inició su carrera como miembro de la “girl band” de éxito Fifth Harmony, la cual abandonó en 2016 tras solo dos discos para iniciar su carrera en solitario.

En youtube

Hace unas semanas, la plataforma digital de videos YouTube y la cantante Camila Cabello presentaron “Made in Miami”, un documental sobre la vida de la cantante cubana, que ella misma describió como “la visión más íntima” que existe sobre su vida y la historia de su familia.