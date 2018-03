Natalia Lafourcade, esperanzada tras triunfo de mexicano en los Óscar

La noche triunfal del mexicano Guillermo del Toro, con los Óscar a mejor película y dirección por "La forma del agua", y el galardón al filme de animación "Coco", alienta la esperanza de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade en momentos de sinsabores entre México y Estados Unidos.

"Lo de anoche trae un mensaje muy básico, y es que todos somos parte de la humanidad compartiendo un espacio", dijo Lafourcade a la AFP en una entrevista telefónica horas después de su participación en la gala fílmica.

Y es que pareciera que la Academia de Hollywood dio su voto de respaldo a México, las minorías y los emigrantes en abierto desafío a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien continuamente les achaca los males de la nación e insiste en construir un muro fronterizo pagado por los mexicanos.

Lafourcade, quien interpreta a dúo con el estadounidense Miguel "Remember Me", tema de "Coco" y ganadora de mejor canción original, fue una de las elegidas para participar el domingo en la 90ª edición de la gala fílmica que este año tuvo un indiscutible toque latino.

"Para la historia que estamos pasando ahora, momentos como los de ayer, y el que hayamos tenido chance de mostrar al mundo algo que tiene que ver con una de nuestras tradiciones más bellas y más ricas (el Día de Muertos) lo hace doblemente especial", apuntó emocionada la intérprete de 34 años.

La ceremonia de la Academia de Hollywood estuvo marcada este año por mensajes a favor de la inclusión. Destacó el discurso de Del Toro al recoger su estatuilla: "Soy un inmigrante, como muchos, muchos de ustedes".

Al éxito del mexicano se une la "carta de amor para México" de Disney Pixar con su cinta "Coco", que ganó el Óscar de mejor película de animación, conquistando a la Academia con la historia de un niño que viaja al fantástico mundo de los muertos, sello de la cultura mexicana.

"Hay cosas fuertes pasando, pero todos estos logros son una respuesta, un ejemplo y una esperanza para decir: 'si queremos, si trabajamos, si hacemos equipo y nos unimos, podemos hacer cosas grandes y llegar lejos'", expresó la ganadora del Grammy y Latin Grammy.

Emoción

Lafourcade subió al escenario para interpretar en español el tema original de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

"Había mucha gente que colaboró con la canción e interpretaron el tema también, entonces no era ninguna certeza de que tocaría a nosotros estar en el escenario; sin embargo, nos invitaron y nos sentimos muy emocionados y honrados", apuntó.

Desde hace 15 años, cuando Lila Downs interpretó con el astro de la música brasileña Caetano Veloso "Burn It Blue" del filme "Frida", que una mexicana no hacía sentir la potencia de su voz en los Óscar.

Lafourcade compartió escenario con el astro mexicano Gael García Bernal, que en el filme "Coco" da vida a la calavera Héctor, y su colega Miguel, en un acto colorido y folclórico.

"Me dio mucha risa, y me dio mucho gusto", dijo entre risas. "Eso me confirma algo que sabía, pero que es bueno reconfirmar: los sueños se cumplen, sólo hay que trabajar muchísimo y hay que hacerlo desde un lugar muy honesto", subrayó.

Lafourcade continuará con la gira internacional para promover su álbum "Musas Vol. 2", el cual recorre tradiciones musicales y líricas de Latinoamérica. Se presentará en Estados Unidos, Centro y Sudamérica.