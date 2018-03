Se acabó el amor, la nueva canción de Abraham Mateo con Jennifer López y Yandel

El joven intérprete español Abraham Mateo lanzará este viernes un nuevo sencillo titulado "Se acabó el amor", en el que han colaborado con dos artistas de talla internacional, la diva estadounidense Jennifer López y el puertorriqueño Yandel, célebre en los círculos del reguetón.

Así lo confirmó hoy su discográfica, Sony Music, después de que el propio cantante anunciara en las últimas horas a través de sus redes sociales que se encuentra grabando el videoclip del nuevo tema.

"Se acabó el amor" constituye una nueva incursión del andaluz en el ámbito musical del urbano latino y llega tras los recientes lanzamientos de las canciones "Loco enamorado", con colaboración de Farruko y Christian Daniel, y de "Háblame bajito", en el que participaron otras dos estrellas mundiales, el rapero 50 Cent y el intérprete estadounidense Austin Mahone.

Se esperan novedades discográficas por parte de Abraham Mateo (Cádiz, 1998), que actualmente cuenta con cuatro álbumes de estudio en el mercado y no publica ningún nuevo trabajo de larga duración desde "Are you ready" (2015).