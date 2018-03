En 2016, se dio a conocer que Luis Miguel y Alejandro Fernández habían logrado un acuerdo para realizar una gira conjunta. Sin embargo, el año pasado se mencionó la cancelación de dicho tour debido al incumplimiento de contrato por parte de El Sol a la compañía productora propiedad de “El Potrillo”. Ahora, el abogado del intérprete de “Un hombre busca a una mujer”, da detalles al respecto.

“Ya se acabó [el conflicto]”, aseguró Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, a los medios de comunicación. “Como gente decente ya se terminó”.

El representante legal fue enfático en advertir que el proceso legal correspondiente logró concluir en buenos términos. Pero desconoció la existencia de alguna deuda de tipo económica.

Conocé a Calíope, una banda de mujeres nicas

“No sé si [Luis Miguel] le debía [dinero a Fernández] simplemente terminamos, si ellos informan, yo no informo. No hay juicios, no hay nada y los pendientes los tratamos de solucionar”, advirtió. “Ya les dije a todos que simplemente se arregló”.

Heredia dejó claro que no le parece ético dar mayor información sobre un asunto judicial. Aseguró que su representado en ningún momento le ha prohibido hablar al respecto.

Kany García aflora madura y romántica

“A mí no me da permiso nadie, simplemente yo no trabajo así. Soy respetuoso de mi amigo y de mí y de los medios”, aclaró. “En los medios yo no litigo ni doy información que solamente pertenece a las partes que están involucradas y a las instituciones como esta, donde estamos ahorita, se va a la Procuraduría. Saben ustedes que no es honorable hablar de juicios a través de los medios”.

Se agotan entradas para el concierto de Camila Cabello

Para Rafael Heredia, Luis Miguel hace lo correcto en dejar en manos de los expertos los conflictos que deba resolver.

“Él es cantante no solucionador de problemas”, concluyó.