¡Sus caderas no mienten!

Aunque la canción “Hips don’t lie” es original de Shakira, parece que es el soundtrack de cada una de las celebridades que más allá de matarse en dietas, reafirma y promueve la aceptación de la figura femenina con curvas.

Son cantantes voluptuosas que han establecido un mensaje de aceptación entre sus seguidores y la prensa rosa, aunque más de alguna fue tachada “de rellenita”.

Kim Kardashian

No es la típica Barbie. Aunque tiene una cintura de avispa, la esposa de Kanye West cuenta con unas caderas de infarto. ¿naturales o no? Aún no se sabe. Lo cierto es que la estrella de televisión promueve su cuerpo de una forma descomunal luciendo ajustados trajes de baños que dan a entender que la señora West se siente orgullosa de sus curvas.​

Beyoncé

La cantante cuenta con uno de los mejores cuerpos del espectáculo. A eso no le quitemos crédito. Pero sus constantes cambios (sube y baja constantente) la han puesto en el ojo del huracán. En una ocasión la intérprete de “Formation” declaró que las mujeres en la industria del entretenimiento son sometidas a una fuerte presión por estar delgadas.

En 2016, cuando fue galardonada como Icono de la Moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, la cantante reveló que las grandes marcas se rehusaban a vestir a cuatro chicas negras con curvas, refiriéndose a su extinto grupo Destiny´s Child. Por ello su madre se convirtió en la persona que creaba sus distintos atuendos.

Nicki Minaj

Fue una de las primeras artistas en defender la figura voluptuosa de la mujer. Con el sencillo “Anaconda”, la rapera dejó claro que no le interesa ser flaca y que por el contrario se sentía orgullosa de tener “un trasero gordo”. “La cultura pop e incluso en el hip hop estaban glorificando a las chicas delgada y eso no está bien”, dijo Minaj.

Rihanna

El aumento de peso para un famoso, en especial si se trata de una mujer, suele convertirse en noticia y en motivo de debate. Ahora también, afortunadamente, en toda una cruzada para sus fans. Esto es lo que ha pasado con Rihanna, quien ha perdido en las últimas semanas su habitual silueta. Sin embargo, para una entrevista con la revista Vogue, la cantante de “Only girl” expresó que tomó la decisión de mantenerse voluptuosa porque así se sentía sexi. “No quiero deshacerme de mis curvas, solo quiero estar tonificada. Mi cuerpo es cómodo y sano”, dijo.

Jennifer López

La cantante de origen latino llevó por varios años el rótulo de “El mejor trasero del espectáculo”. Aún lo conserva. López ha declarado que le da tristeza ojear revistas donde pongan a chicas flacas como ejemplos para las nuevas generaciones. “Nunca podré ser talla cero. Tengo bubis, tengo trasero, tengo curvas”, comentó.

Iggy Azalea

La rapera australiana es el otro cuerpo de infarto que llegó al espectáculo. Sus curvas pronunciadas la llevaron incluso a grabar un tema con Jennifer López en el que alardeaban tener pompis de talla envidiable. Pero no solo le alababan sus curvas, también la criticaron por romper con el esquema 90-60-90. “Acabo de regresar de unas excelentes vacaciones, vine a Internet y vi que es un shockser mujer y tener celulitis. Solo quería paz y relajación sin un pervertido tomándome fotos a la distancia”, escribió la intérprete de “Savior”.