Show de malabares con fuego en el TNRD

Elizabeth Noguera

enoguera@elnuevodiario.com.ni

“Vida y fuego”, un espectáculo donde habrá contorsionismo, acrobacias, malabares con fuego, danza, monociclos y música, será presentado hoy en el parqueo subterráneo del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD); este show estará a cargo de un grupo de jóvenes artistas circenses de diferentes nacionalidades, quienes se han dedicado a vivir su día a día por su pasión al arte.

Estos seis artistas provenientes de Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, y Nicaragua serán los encargados de brindarte un espéctaculo de gran calidad artística, ellos son integrantes de los colectivos: República de Pájaros y Nido de Artes y para este evento se acompañan de dos artistas independientes.

“Esta es la segunda edición del espectáculo Vida y Fuego y las personas la van a pasar espectacular, en la primera presentación nos fue súper bien, por lo que nos presentaremos de nuevo pero de una forma diferente; entre todos hemos creado una historia utilizando los malabares como una herramienta para contar la misma, los malabares, las tela, y las habilidades que tenemos en actuación”, explicó Kenya Martínez, artista circense de Managua.

Los jóvenes expresaron que con estas actuaciones desean hacer conciencia en la sociedad, “esperamos poder enseñarle a los niños y los adultos que esto es algo de lo que se puede vivir, que es algo digno, esto es arte, es vida, que no solamente es algo que la gente hace cuando no tiene qué hacer, ni cuando no se tiene un título de médico o abogado, a esto nos dedicamos y queremos seguir con proyectos sociales”, dijo Róger Páiz Murillo, artista de Honduras.

La cita

El evento “Vida y Fuego” se realizará hoy en el parqueo subterráneo del TNRD. La entrada tiene un costo de 100 córdobas y están disponibles en la taquilla del teatro.