El primer documental oficial sobre Whitney Houston se estrenará el 6 de julio

"Whitney", el primer documental autorizado por los herederos de Whitney Houston sobre la vida y carrera de esta diva de la música, fallecida hace seis años, llegará a las pantallas anglosajonas el 6 de julio, según confirmaron hoy las compañías Roadside Attractions y Miramax.

La película abordará el pasado de la intérprete de "El Guardaespaldas" (1992) y, como gran atractivo, contendrá material inédito, con escenas cotidianas y grabaciones de la artista, registradas tanto en estudios como en vivo, incluidas sesiones "a capella" de algunos de sus grandes éxitos.

Kany García aflora madura y romántica

"Whitney" estará dirigida por Kevin Macdonald, con experiencia en el formato documental, en el que ha realizado producciones aplaudidas por la crítica como "Life in a day" (2011) o "My enemy's enemy" (2007), así como en el específicamente musical, véase "Marley" (2012), sobre la vida del rey del reggae Bob Marley.

Luis Miguel y “El Potrillo” liman asperezas

Su lanzamiento llegará un año después del estreno de la coproducción de Showtime y de la BBC "Whitney: Can I Be Me", que no contó con el beneplácito de los herederos de la voz inmortal de "I will always love you" o "One moment in time".