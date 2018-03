México en liza en festival de series de televisión en Cannes

Diez series internacionales, incluyendo una mexicana, fueron seleccionadas para competir en la primera edición de Canneseries, un festival internacional de series de televisión que se celebrará del 4 al 11 de abril en la ciudad francesa de Cannes, anunciaron los organizadores.

Un jurado presidido por el estadounidense Harlan Coben, autor de novelas negras y series como "The Five", otorgará los premios a la mejor música, escenario, interpretación y serie el 11 de abril en una ceremonia en esta ciudad de la Costa Azul francesa.

Entre las series de televisión en competición destaca la mexicana "Aquí en la tierra", una serie de ocho episodios (Fox), creada por el actor y realizador mexicano Gael García Bernal ("Amores perros", "El crímen del padre Amaro").

También está en liza "Félix", un thriller romántico español de ocho episodios (Moviestar) del catalán Cesc Gay ("Truman"), así como la serie italiana "Il Cacciatore" (El cazador) (Rai 2), una adaptación libre del libro del magistrado Alfonso Sabellace "Cacciatore di mafiosi", sobre la persecución de un padrino de la mafia en los años 90.

A la lista se suman "Killing Eve", una serie de espionaje de ocho episodios (BBC America) creada por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), las series israelíes "Miguel" (Hot) y "When Heroes fly" (Keshet Broadcasting), la noruega "State of Happiness" (NRK1), la alemana "The Typist" (ZDF), la surcoreana "Mother" (TvN) y la belga "Undercover" (Eén).