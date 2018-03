Shakira y Piqué valen oro

La colombiana Shakira y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, acumulan un patrimonio de cientos de millones de euros.

Ella es una de las artistas más ricas del mundo. La cantautora, productora discográfica, empresaria, actriz y diseñadora, y el futbolista tienen un patrimonio tasado en cientos de millones de euros, según diversos portales especializados en la materia.

La pareja del azulgrana ha pagado a Hacienda más de 20 millones de euros para saldar parte de la deuda que le reclama el fisco, según reportaron varios medios españoles el pasado mes de febrero, pero su enorme fortuna apenas se habría visto resentida.

La barranquilla acumula un patrimonio de 220 millones de dólares, según el diario Gol. Cifra que no es de extrañar ya que tan solo en su última gira, “Sale el sol World Tour”, que tuvo lugar entre 2010 y 2011, se embolsó 100 millones de dólares, a razón de 50 euros por entrada, tal y como informaban desde la revista Semana.

La bailarina, filántropa y embajadora de buena voluntad de la Unicef ha tenido unos años de parón en los que se ha dedicado a su familia y ha tenido que suspender su gira “El Dorado” por problemas de salud.

Cuatro millones mensuales

No obstante, el portal Tu Salario asegura que durante este tiempo habría estado ganando unos 130,000 euros diarios, es decir, casi cuatro millones de euros al mes, en concepto de ingresos digitales, ventas de discos, campañas publicitarias y otros.

Esta cantidad supone que la intérprete del “Waka Waka” se embolsa en dos meses lo que Gerard Piqué, uno de los futbolistas mejor pagado de España, gana en un año. Aunque la diferencia podría verse reducida gracias a los ingresos publicitarios y a la faceta de empresario del catalán.

Sus cifras

Con más de 60 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, su fama creció aún más tras interpretar la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2010, su tema “Hips don’t lie” es uno de los sencillos más vendidos del mundo.

Su ingreso en el mercado anglosajón con el álbum “Laundry Service” fue un gran éxito que alcanzó los 20 millones de copias vendidos.

“Pies descalzos”, “Dónde están los ladrones” y “MTV Unplugged”, han vendido más de 17 millones de copias en total y sus tours con más de 360 conciertos a sus espaldas han generado ingresos de cientos de millones.

Además, Shakira ha lanzado su propia línea de fragancias: S by Shakira, Elixir by Shakira y Rock by Shakira y ha participado durante dos temporadas como coach en el famoso programa de televisión The Voice (Estados Unidos).

¿Y piqué?

A la fortuna de Shakira habría que añadir la de su pareja el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. El catalán no solo cobra casi 6 millones de euros al año como jugador azulgrana sino que tiene, además, ingresos por publicidad y es dueño de varios negocios. Entre las empresas más destacadas del futbolista está Kedad Games, un negocio de videojuegos que tiene más de 20 empleados, también posee el 27% del capital de Bas Alimentaria, una cárnica catalana especializada en productos cárnicos 100% naturales, según aseguran desde Semana.

Gracias a esta diversificación, según la revista ‘People with money’, Piqué podría ingresar unos 90 millones de euros anuales.