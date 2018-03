Así disfrutan el verano las candidatas a Miss Nicaragua 2018

Entre mar, fervor religioso y comidas tradicionales describieron sus actividades en la temporada veranera Daniela Garzón, Omara Muñoz e Ingger Zepeda, tres bellas jóvenes que dicen disfrutar al máximo la Semana Santa, cada quien según su propio estilo.

Enamorada del mar

La candidata de Muelle de los Bueyes, Daniela Garzón, asegura que le “encanta el mar“, y que es una de sus actividades favoritas en el verano.

“Me gusta ir a bañarme al río Mico, de Muelle de los Bueyes, es muy relajado y las familias se reúnen, también hago muchas actividades que me divierten”, expresó la risueña modelo.

Además, dijo que para ella es esencial el cuido de su piel y cabello, los cuales protege para estar siempre radiante.

Garzón es una mujer segura de su cuerpo y le fascina usar traje de baño, “me gusta mi cuerpo y siempre que el traje de baño me guste y me sienta cómoda ahí voy”, indicó.

Religión

Una de las candidatas de Managua que transmite mucha seguridad para conquistar la gala final de Miss Nicaragua 2018 es Omara Muñoz, quien expresó que ella prefiere una iglesia antes que el mar.

“No soy mucho de ir al mar en esta época, no me gusta el mar, sé que parece increíble pero yo soy más de casa, en la Semana Santa me gusta ir a todas las actividades religiosas porque siento que es una tradición familiar, nada me gusta más que pasarla en familia”, dijo la joven, quien también manifestó que lo mejor que ella puede hacer en esta temporada es descansar y visitar a sus abuelos, tíos y primos.

Amante del almíbar

Con 24 años de edad, Ingger Zepeda comentó que si hay algo que no le puede faltar es un almíbar con papaya, mango y jocote y que además del tradicional platillo toda su familia disfruta del verano en la casa de su abuela, donde se reúnen cada año. Zepeda también mencionó que en verano come lo que le gusta, entre esos platos destacan el nacatamal, quesillo, gallopinto y vigorón.