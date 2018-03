Leonés a certamen regional

Benito Teminio, quien en 2016 se alzara con el título de Primer Finalista de Míster Nicaragua y luego Míster Jade Centroamérica partió ayer para Honduras para representar al país en el certamen regional Míster Verano.

Treminio, quien se considera una persona optimista, con mucho potencial y sobre todo carismática señaló que hay muchas virtudes que sobresalen en su personalidad.

Para el evento que se realiza esta semana y culmina el sábado, el joven de origen leonés siempre me relató que se mantiene preparado leyendo revistas de moda, “a veces me invitan de jurado en lo cual cada experiencia me va enseñando cosas nuevas… a menudo participo en pasarelas de modas algo muy importante que nunca dejo de leer y con respecto a la preparación física, mi pasión es el gym siempre mantengo la rutina de hacer ejercicios y comer saludable.”, contó Treminio.

Julio Guadamuz, director de Míster Nicaragua señaló que “no dudamos en inscribir y enviar a Treminio quien se ha destacado en pasarelas y concursos centroamericanos, además de ser disciplinado y enfocado, y con muchos deseos de superación.