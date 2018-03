La gala final donde se conocerá a la sucesora de Berenice Quezada, quien representará a Nicaragua en Miss Universo 2018, está a horas de llegar; por tal razón, la actual reina de belleza contó en entrevista con El Nuevo Diario sobre sus planes y compromisos en los que trabajará después de la coronación, así también, sobre los momentos que más han marcado su vida durante este período.

¿Qué te dejó este año como Miss Nicaragua 2017?

Este año como Miss Nicaragua 2017 me ha servido para muchas cosas, primero que todo para encontrarme como persona y saber valorarme como mujer y ser humano, y segundo para poder ayudar a las demás personas, a los más necesitados, con un título de belleza tenés más probabilidades de que las empresas se unan a una causa. En Nicaragua hay muchas familias que necesitan, tal vez no se les pueda apoyar a todas, pero sí haciendo el cambio en diferentes lugares podemos hacer que las demás personas o las demás empresas puedan seguir contribuyendo a esto. Creo no es fácil cambiar a toda Nicaragua, pero de una persona en una se va notando el cambio.

¿Qué emociones sentís al saber que estás a horas de entregar tu corona?

Me da mucha nostalgia, pero sé que esto era por un año nada más y en ese año lo aproveché al máximo, aprendí muchas cosas y me siento orgullosa porque sé que la persona que va a sustituirme va a hacer un arduo trabajo como Miss Nicaragua 2018, y sé que va a representar al país con mucho cariño, amor y, sobre todo, con mucho orgullo.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Voy a seguir trabajando con diferentes marcas, pero si Dios me lo permite voy a crear mi propia empresa, posiblemente será una tienda de ropa, aún estoy trabajando en eso.

Además, seguiré trabajando en Hotel Hyatt, donde he trabajado durante dos años y si hay empresas que quieran hablar conmigo, bienvenidas sean, estoy abierta a muchas opciones, creo que la vida te la trazás día a día y no podés ir pensando a futuro, a lo largo, porque a veces los planes no se pueden cumplir, entonces prefiero vivir el día a día.

¿Cuáles fueron los momentos que más te marcaron durante este año como Miss Nicaragua 2017?

Cuando grité el nombre de Nicaragua antes el Miss Universo, fue uno de los momentos que marcó mi vida increíblemente porque se siente, se te eriza la piel de los pies a la cabeza, cuando estás enfrente de mucha gente que no es de tu tierra, que no es de tu lugar y poder decir: ¡Nicaragua! ante el mundo entero es algo que jamás en la vida lo voy a olvidar.

Otra de las cosas que me han llenado es ver una sonrisa en los niños que he ayudado, y que te vean con esa mirada tan pura y tan llena de amor, y los abrazos que te dan sin conocerte, los besos y sonrisas para mí eso vale mucho y mi vida ha cambiado enormemente desde ese punto de vista.

¿Qué podés decir sobre tu candidata favorita?

No solo tengo una, tengo tres en mente, pero lo primordial para ellas es la entrevista con el jurado. Hay muchachas que me gustan mucho por su personalidad.

A las 13 candidatas las he visto muy fuertes, que quieren luchar por la corona, que realmente les gusta el concurso Miss Nicaragua y han aprendido, se están divirtiendo, hay mucho compañerismo entre ellas, las he podido observar bastante a la hora que hacemos los ensayos, me parece que tienen mucho potencial para portar la corona de Miss Nicaragua, pero como te digo : una reina no nace, se hace. En cuanto al Miss Universo tengo mucha fe que podamos llegar mínimo al top 10.

¿Qué le aconsejás a la futura reina?

Que se divierta, que sea ella misma, realmente satisfacer a todas las personas no va a ser fácil. Que sea dedicada, constante, disciplinada, que haga las cosas de corazón porque si no hace las cosas de corazón, no se sienten y no se ven.

La familia es algo muy primordial para las candidatas porque la gente te critica y ataca, pero no sabe los sacrificios que vos hacés para estar aquí, no tienen idea de nada de lo que pasan estas chavalas, y les es fácil criticar detrás de una computadora.

La final

Como Miss Oneness, Berenice salió cuatro veces a representar a Nicaragua en el exterior en Jamaica, China, Los Ángeles y Praga.

La nueva Miss Nicaragua será elegida mañana.