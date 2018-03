“Blurred Lines” es un plagio

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en los Estados Unidos, aprobó que sean pagados 5.3 millones de dólares a la familia de Marvin Gaye, que afirma que “Blurred Lines” copió ilegalmente elementos de “Got to Give it Up”.

Dos de los tres jueces rechazaron la solicitud de la defensa para revocar el veredicto u ordenar un nuevo juicio. La jueza en disenso, Jacqueline Nguyen, contó que la decisión permitió que la familia de Gaye se apropie de los derechos de todo un estilo musical.

El abogado de Robin Thicke y Pharrell Williams contó que planea presentar otras apelaciones.

Los músicos tuvieron que declarar durante el juicio. El representante de Williams aclaró que respeta el proceso judicial, pero que no está conforme con el veredicto. “Pharrell compuso la canción desde su corazón, mente y alma”, contó.

Marvin Gaye fue asesinado a balazos por su padre a los 44 años, en 1984, después de una pelea. Fue uno de los artistas más populares de los Estados unidos en los 60 y 70. Una voz inconfundible del soul. El disco “What’s going on”, 1971, fue un éxito mundial.

Así fue

Según El País, en varias entrevistas de promoción del disco, Thicke aseguraba que “Got to give it up” había sido la inspiración directa de la canción. El 7 de mayo, la revista GQ publicaba una entrevista en la que Thicke decía: “Pharrell y yo estábamos en el estudio y yo le dije que una de mis canciones favoritas de todos los tiempos era “Got to give it up”. Le dije ‘maldita sea, tenemos que hacer algo como eso, algo con ese groove’. Entonces empezó a tocar aquí y allá y literalmente escribimos la canción en media hora y la grabamos”.​

Thicke figura como coautor de la canción, pero durante el juicio aseguró que en realidad esas cosas las decía porque estaba bajo los efectos de tranquilizantes y alcohol que por entonces tomaba a diario. La línea de defensa fue que era algo que dijeron para vender mejor la canción. En el juicio, Thicke dijo que en realidad él solo había dado la idea, y que fue Williams quien se puso a experimentar ritmos hasta que tuvo la canción terminada en poco más de una hora.