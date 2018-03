Paty Cantú, libre y honesta

Paty Cantú no descarta visitar pronto Nicaragua y poder colaborar con algun músico nicaragüense. Así lo afirmó la mexicana en una entrevista telefónica con El Nuevo Diario.

La cantante de “Goma de mascar” y “Afortunadamente no eres tú” lanzó tres sencillos para dar una probadita de lo que será su nuevo material discográfico: “333”.

Paty Cantú cedió una entrevista a El Nuevo Diario a través de Universal Music para contar sobre esta nueva faceta artística que experimenta, pues en “333” incluyó variedad de ritmos y géneros como la cumbia y el hip hop.

“El número 3 tiene mucho significado en la numerología, en la simbología, en las matemáticas. Es un número especial. 333 tiene mucho significado”, dijo.

Cantú lanzó la canción “Miento” que canta a dúo con el guatemalteco Jesse Báez. También presentó “#Natural”, junto al puertorriqueño Jhun y “No fue suficiente”, con la colombiana Karol G.

Ella, quien inició con baladas pop señaló que no temió experimentar nuevos ritmos y reconoció que si hace tres años le hubiesen dicho que incursionaría en géneros más urbanos, no lo creería. “Si quieres ser feliz no puedes complacer a todo mundo. Yo al igual que muchos me he sentido sola, pero no dejo de ser feliz. No temo intentarlo, soy libre y honesta. Me gusta experimentar siempre y cuando se hagan las cosas con calidad. No trato de complacer a nadie”, afirmó.

Y es que en “333” Cantú incluyó cumbia, dembow, reguetón, hip hop y pop. Fue su gira de promoción y presentaciones por América del Sur que calaron fuertemente en su creatividad artística y le quedaron esas ganas de probar otros géneros.

A pesar de haber probado todo en su trayectoria, reconoce que “me falta mucho por cumplir. Uno no sabe cuánto puede aprender. Yo nunca le diría no a algún género, siempre y cuando me guste y lo haga con respeto, pero no haría algo que no domine”, dijo.

En Nicaragua

“333” se lanzará en mayo y a mediados del año Cantú prevé una gira por la región, incluyendo Nicaragua. “Es un hecho, no descarto poder conocer y colaborar con artistas locales. Esa es la intención, no lo dudo”, prometió.