Editan libro sobre negros en Honduras hecha por el brasileño Ruy Coelho

El brasileño Rodrigo Ramassote presentará en mayo el libro "Creencias rituales y fiestas garífunas: cuatro artículos de Ruy Coelho", que su compatriota escribió hace más de 60 años como parte de una investigación sobre los caribes negros en Trujillo, Honduras, de la que sacó su tesis de doctorado.

Ramassote, graduado en Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Carlos y estudios de maestría y doctorado en Antropología Social en la Universidad de Campinas (Brasil), indicó a Acan-Efe que el libro es una compilación de cuatro artículos escritos por el antropólogo brasileño Ruy Coelho, quien hizo una investigación de campo con los garífunas (negros) en Trujillo de 1947 a 1948.

"De esta investigación él sacó su tesis de doctorado en Estados Unidos y escribió en diferentes revistas extranjeras, además de Brasil, más cuatro artículos que son resultado de esta investigación de ocho meses que hizo en Trujillo", añadió.

Los cuatro artículos que Coelho (1920-1990) escribió entre 1948 y 1961, son "La significación de la couvade entre los caribes negros", "El concepto del alma entre los caribes negros", "Las fiestas de los caribes negros" y "Personalidad y papeles sociales del chamán entre los caribes negros de Honduras".

Ramassote dijo que al empezar un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo le interesó la trayectoria de Ruy Coelho fuera de Brasil, porque estudió en los Estados Unidos, hizo una investigación en Honduras y después trabajó en París con la UNESCO (Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

"En mi primera visita a Honduras me sorprendí con el hecho de que Ruy es más leído aquí, porque nosotros los brasileños no tenemos muchas informaciones sobre Honduras, sobre los garífunas, entonces pensé que sería una cosa buena hacer una publicación con los artículos que no estaban traducidos para el español", añadió.

Premiaron su creatividad literaria

Además, recordó que algunos artículos de Coelho, como "Las fiestas de los caribes negros", fue publicado en una revista brasileña que está agotada desde hace muchos años.

Los cuatro artículos están precedidos de una ilustrativa introducción en la que Ramassote describe la formación académica, las actividades profesionales y la producción intelectual de Coelho, sin olvidar su correspondencia desde Trujillo, en la que relata, entre otros aspectos de gran interés, el impacto de la dictadura de Tiburcio Carías sobre la vida cotidiana de los garífunas.

La edición del libro, que en mayo será presentado en Tegucigalpa, San Pedro Sula, norte, y posiblemente en Trujillo, Caribe, ha estado a cargo de la Editorial Guaymuras en la capital hondureña.

La directora de Guaymuras, Isolda Arita, dijo a Acan-Efe que el libro de Ramassote "es la pieza que hacía falta para comprender las interioridades de la gestación de la moderna etnología de los garífunas, plasmada en el imprescindible libro 'Los negros caribes de Honduras', publicado también por Guaymuras en 1981".

"Más de 70 años después de que Coelho estuviera en Trujillo, Ramassote, un joven antropólogo tan brasileño como él, supo escuchar su llamado y decidió seguir sus huellas. El resultado es este esclarecedor libro que dialoga con el pasado para decirnos que Ruy Coelho siempre tendrá algo nuevo que contar sobre los garífunas en Honduras", añadió Arita.

Señaló que de esta manera Ramassote "aporta información sobre la trayectoria de Coelho que no solo nos revela algo de su multifacético y complejo perfil intelectual, sino también del proceso de institucionalización de las ciencias sociales en Brasil".

La tesis de Coelho, para doctorado, escrita en inglés y defendida en 1954, sigue siendo una referencia obligada para la producción intelectual sobre los garífunas en Honduras.

Al respecto, el escritor hondureño Mario Ardón ha señalado que cada vez que en sus obras se ha referido a los garífunas, ha tenido que recurrir a la obra de Coelho, la que define como "indispensable para comprender la cultura e historia de este pueblo".

"Setenta años después, se ha cumplido el deseo que Ruy Coelho registró en su diario de campo: él esperaba que algún día, otra persona volviera a Trujillo tras sus pasos", expresó Ardón.

Además, indicó que "ese día llegó cuando Rodrigo Ramassote asumió el reto de dar seguimiento a la obra de este antropólogo que introdujo a los garífunas y a Honduras en la corriente de estudios afroamericanistas, liderada por Melville J. Herskovits desde la Nortywestern University".

Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797 a la isla de Roatán, procedentes de San Vicente. Con el tiempo se asentaron a lo largo de la toda la costa caribeña del país centroamericano.