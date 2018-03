Miss Nicaragua envuelta en nueva polémica

La candidata representante de Muelle de los Bueyes, Daniela Garzón, se retiró anoche del Teatro Nacional Rubén Darío, exclamando "robo" y "circo" al certamen de Miss Nicaragua, en el que ayer la chinandegana Adriana Paniagua consiguió el título de la mujer más bella del país.

Daniela Garzón, quien en varias predicciones figuró como una de las candidatas que estaría en el top 5, no logró las expectativas de sus seguidores y barra.

La joven, originaria de Muelle de los Bueyes, visiblemente molesta, se retiró del evento cuando no la llamaron al cuadro de semifinalistas.

Adriana Paniagua triunfa en Miss Nicaragua 2018

En un vídeo que circuló en Facebook se ve a la candidata en el lobby del Teatro, junto a su barra, señalando de robo el hecho que ella no entrara al círculo de finalistas.

“Porque la misma señorita Adriana Paniagua hablaba de que yo no iba a entrar al top, lo que me hace constar lo que toda Nicaragua sabe, porque no querían competencia hacia ella en el top”, expresó Garzón en el vídeo.

“No, no, no, yo ya me voy”, dijo Garzón al abandonar la sede del concurso.

También vivió el sabor amargo la candidata de Camoapa, Yubelka Sándigo.

Ambas dejaron las instalaciones del Teatro Nacional Rubén Darío y no presenciaron la coronación de Adriana Paniagua, como el resto de las candidatas.

En el vídeo, miembros de la barra de las candidatas expresaron su descontento y tacharon de “circo” y “payasada” el concurso.

El día que Adriana Paniagua le pidió perdón a los nicaragüenses

“Donde miramos que este es un circo y una payasada lo que le hacen a las chavalas, venir desde largo a competir y sabemos muy bien que a esa señora le dieron unos cuantos dólares, esto es un degenere, un robo, un circo que realmente ha hecho esta Miss Nicaragua 2018. Es un circo totalmente y está fuera del alcance”, denunció uno de los seguidores de las candidatas.

Otro de los miembros de la barra declaró que el certamen, “es un montaje que hacen desde el inicio porque no descalificaron a un montón de gente que no tenía cualidades para ser candidata”.

Tras retirarse del escenario, Garzón publicó un mensaje en su facebook mostrando su orgullo por haber representado a Muelle de los Bueyes.

"Estoy orgullosa por mi empeño en el escenario, Nicaragua vio lo que fue justo e injusto. Muelle de los Bueyes te amo, gracias a todos por el apoyo, yo estoy muy bien, mañana es un nuevo día, y yo iré a relajarme al mar, extrañaba a mi familia", expresó la joven.

Reacciones

A pesar de las críticas por parte de algunas candidatas, en Twitter la nueva Miss Nicaragua recibió un apoyo increíble por parte de sus seguidores y exmisses de belleza.

Adriana Dorn, Miss Nicaragua 2011, escribió: “Si gana una mujer que no tuvo preparación o experiencia se quejan diciendo que por eso no llegamos lejos en los certámenes de belleza, y cuando gana alguien con mucha preparación y experiencia también se quejan, diciendo que es injusto. No se les haya el acomodo”, escribió la exreina de belleza.

“Cuando brillas, brillas.... increíble cómo se reconoce a la reina o las finalistas desde que inicia la noche! #MissNicaragua2018”, tuiteo también Cristiana Frixione.

Por su parte, Farah Eslaquit, Miss Nicaragua 2012, comentó: “Yo estoy feliz que la @AdriPaniagua24 sea #MissNicaragua2018 Esta chavala desde que era una adolescente se lo propuso, trabajó por ello y lo cumplió! #mibellezamifuerza”.

En tanto, la organización Miss Nicaragua no ha emitido un comunicado oficial sobre las críticas.