A tan solo tres días de la coronación, Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, dijo que ha sentido un cambio en su personalidad, “me siento mucho más segura y positiva. Ahora me siento más fuerte, sé que puedo cumplir todo lo que me propongo y me siento capaz de lograr todo lo que quiero”, aseguró la beldad.

Esta bella chinandegana manifestó que durante el proceso de preparación para Miss Nicaragua vio a las 12 candidatas como una competencia, “a todas las sentí como competencia, todas queríamos tener la corona, la competencia fue muy dura”, sostuvo.

Le llamarón “circo” al certamen

Antes de la coronación, la candidata de Muelle de los Bueyes Daniela Garzón, quien no entró al top 5 durante el certamen, protagonizó un escándalo en el lobby del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD) donde familiares y amigos gritaban que el Miss Nicaragua era un “circo”, esta acción fue registrada en los móviles de las personas que se encontraban en el lugar y los videos se viralizaron en redes sociales.

Garzón pronunció que la actual reina de belleza le había dicho que “yo no iba a entrar al top porque no querían competencia”, ante estas declaraciones Karen Celebertti, directora de la organización Miss Nicaragua, en entrevista con El Nuevo Diario respondió ante este hecho, “no, no dijo nada de eso ella (Adriana)”, asimismo, expuso que esta reacción fue debido a un descontrol de emociones, “me imagino que hubo un mal manejo de sus emociones y se desbordó. Este es un evento muy difícil, la presión es bien fuerte y las muchachas están expuestas a la expectativa de la gente que las sigue y si no logran se frustran. Espero que ella encuentre su paz”, explicó.

Adriana Paniagua podría destacar en Miss Universo

Además de Garzón, la barra de Yubelka Sándigo, quien representaba a Camoapa, se unió a la controversia, sin embargo, Celebertti manifestó que esta otra joven reaccionó bien, “Yubelka estuvo muy bien, triste supongo. Ella me escribió el domingo un mensaje lindísimo y yo la veo bella. Después del evento, casi todas las muchachas tienen que pasar un proceso porque pasan trabajando tanto que los niveles de adrenalina son altísimos, entonces cuando terminan las que no ganan lloran, pero es parte del proceso de limpieza y ahora es más fuerte porque más gente está encima, la presión es mucha”, declaró.

Ganó siete premios especiales

Adriana Paniagua también fue reprochada por haber obtenido siete de las nueve premiaciones especiales, sobre esto la directora de la organización dijo que las empresas son las que eligen a las jóvenes ganadoras y que para esa selección usan diversas fórmulas, ya sea por redes sociales o por otro método que la organización no realiza.

Miss Nicaragua 2018: El video de la polémica

Sobre el Miss Universo

Sobre el Miss Universo Paniagua dijo sentirse emocionada en representar a Nicaragua, “espero estar en el top y traer la corona de Miss Universo, vamos a trabajar duro”, de igual forma, refirió que la organización, a través de sus expertos, van a ofrecerle los recursos necesarios para su preparación y que cree que su seguridad es una de las características que la hacen destacar, “no fue de un día para otro que decidí ser la representante del país, trabajé mucho y esa es la clave: sentirme segura”, afirmó.

La actual soberana de la belleza indicó que no tiene una miss favorita porque “cada Miss Nicaragua tiene algo que la hace única y diferente, cada quien va dejando un legado. Lo importante es aprender lo que han hecho para llegar a ser lo que hoy son”.

Por su parte, Celebertti dijo que seguirá trabajando porque está “obsesionada” con tener “una Miss Universo nicaragüense”.

A Paniagua la definió como una mujer brillante y expresó que, a como con todas las misses anteriores, con ella tiene “todas las esperanzas del mundo”.

Sobre el traje nacional, diseñado por Alfonso Pascua, “Versos a la Flor que nació en Monimbó” mencionó que se le realizarán modificaciones para lucirlo en el Miss Universo.

El certamen que reúne a las mujeres más bellas del mundo, Miss Universo 2018, se realizará en los primeros días de diciembre, según dijo Celebertti.