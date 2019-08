Vinculan a Gloria Trevi con narcos

Fernando Rodríguez Mondragón presentará en enero el segundo tomo de su libro de anécdotas “El hijo del Ajedrecista”, según él, porque “había algunas historias que se me quedaron en el tintero (del primer libro) y no teníamos confirmación”, dijo en una entrevista telefónica reciente.



“Un 90 por ciento son anécdotas, yo lo viví”, aseguró, destacando que hasta ahora no ha recibido ninguna demanda por difamación a raíz de la publicación que lanzó en octubre, en la que dice que los mexicanos Juan Gabriel y Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), la cubana Albita Rodríguez y el venezolano Oscar D’León, entre otros, tuvieron tratos con su padre.



Rodríguez Mondragón adelantó que su segundo libro incluye un episodio sobre la actriz venezolana Rudy Rodríguez. Según asegura, la cantante estuvo en abril de 2002 en un hotel de Bogotá con el narcotraficante colombiano Víctor Patiño Fomeque, miembro del cártel de Cali, quien le habría regalado un valioso anillo de diamantes el mismo día de su arresto. Patiño Fomeque fue luego extraditado a Estados Unidos.



La actriz, sin embargo, rechazó haber conocido al reconocido narcotraficante.



El autor también asegura que la cantante mexicana Gloria Trevi ofreció en la década del ochenta un concierto en Cali, financiado con 300 mil dólares que su padre prestó a los organizadores, quienes luego devolvieron la suma “con una comisión que habían acordado previamente”.



La publicista de Trevi no pudo ser contactada para obtener una reacción.



Con 160 páginas, “El hijo del ajedrecista II” tendrá un tiraje inicial de 10 mil ejemplares.





