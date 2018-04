El Inbound Marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante, agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Con el Inbound Marketing, los clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales como blogs, motores de búsqueda y redes sociales. Aquellas compañías que apuestan por el Inbound Marketing consiguen un aumento del tráfico cualificado en su web, incrementan sus leads, alcanzan una mayor tasa de conversión y mejoran su reputación online.

¿Cómo surge el Inbound Marketing?

El concepto Inbound Marketing fue acuñado en 2005 por Brian Halligan, cofundador y CEO de HubSpot. Sin embargo, se popularizó años después, coincidiendo con la publicación del libro “Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media and Blogs”, firmado por el propio Halligan, Dharmesh Shah (otro de los creadores de HubSpot) y David Meerman Scott.

Una excelente campaña de relaciones públicas, impulsada por los autores, acabó dando el empujón definitivo a esta manera de entender el marketing, que no tardó en implementarse en un gran número de empresas.

¿Qué tan necesario es utilizar esta herramienta para atracción de cliente?

En los últimos años, los mismos cambios en la conducta de compra que impulsaron la creación del movimiento inbound también afectaron la experiencia global del usuario. Las comunicaciones entre usuarios y sus expectativas con respecto a las empresas han cambiado.

¿La buena noticia? La metodología inbound sigue ayudando a las empresas a adaptarse a las necesidades tan cambiantes de la actualidad, y no solo en cuanto al marketing, sino a toda la experiencia del usuario.

¿Cómo funciona?

A diferencia del marketing tradicional, el inbound no necesita esforzarse por llamar la atención de los clientes potenciales, ya que al crear contenido diseñado para abordar los problemas y las necesidades de tus clientes ideales, atraerás prospectos calificados y generarás confianza y credibilidad para tu empresa.

¿Cuál es la mejor parte de estos servicios?

Te ayudan a demostrar el valor de tu trabajo a tus clientes. Tener analíticas claras que demuestran el ROI (Retorno de la Inversión) de los esfuerzos que haces por tus clientes no solo te ayuda a ti como agencia a mejorar tu estrategia, sino que también puedes explicar el valor que proporciona tu agencia con estos datos. Si ofreces servicios inbound, podrás monitorizar tus oportunidades de venta desde que visitan un sitio web hasta que concretan la venta.

¿Por qué es importante para una marca la generación de contenido?

El marketing de contenidos es la estrategia de marketing que se centra en crear, publicar y distribuir contenido relevante para tu audiencia objetivo con el propósito de atraer clientes nuevos de una manera no interruptiva.

Es posible que te parezca mucho trabajo, en especial si lo comparas con otros programas de marketing que ofrecen recompensas inmediatas, como la compra de listas, el pago por clic (PPC) o el marketing de ferias comerciales, donde obtienes nombres y direcciones de correo electrónico en tan solo unos instantes.

Digamos que tu empresa usa el PPC como uno de los medios principales de generación de oportunidades de venta. Necesitas más oportunidades de venta, así que decides colocar una puja de US$2 por clic para el término “generador de infografía”. Al finalizar tu campaña mensual descubres que generaste 1,000 oportunidades de venta y gastaste US$10,000. ¡No está mal! ¿Pero qué sucederá el siguiente mes? Deberás volver a gastar US$10,000 una y otra vez si deseas seguir consiguiendo oportunidades de venta. Dicho de otra manera: cuando dejas de pagar, las oportunidades de venta dejan de llegar a tu empresa. El mismo concepto se aplica en la compra de listas, el marketing de las ferias comerciales y cualquier otro programa con el que generes oportunidades de venta mediante algo que no te pertenece. Ahora comparemos esa experiencia con la publicación en blogs.

Digamos que escribes un artículo para tu blog sobre el generador de infografías e incluyes un enlace a la herramienta en la publicación para que las personas la prueben.

Por lo general, las empresas no dejan de realizar todas sus otras actividades de marketing y empiezan a hacer marketing de contenidos de un día para otro. De hecho, la mayoría de los programas tradicionales de marketing de contenidos usualmente incorporan otras técnicas de marketing para complementar sus iniciativas de contenido. El estímulo para empezar a implementar un programa de marketing de contenidos que tiene la mayoría de las empresas en las que he trabajado ha sido la necesidad de obtener una fuente de tráfico y oportunidades de venta más rentable, predecible y expansible.

¿Es aplicable solo para los medios digitales?

La pérdida de eficacia de la publicidad tradicional comenzó hace aproximadamente dos décadas, cuando los profesionales del marketing simplemente comenzaron a transferir los anuncios impresos a sus recursos digitales.

Al día de hoy, no basta con realizar un anuncio ingenioso para captar el interés del consumidor en una marca. Está claro que las empresas necesitan desesperadamente reconcebir sus estrategias de marketing para centrarse en la creación de contenido propio y sustituir así la publicidad.

¿En qué rubro empresarial conviene más el Inbound Marketing?

Las empresas de SaaS (Software as a Service) es una forma de disponibilizar softwares y soluciones de tecnología por medio de la Internet, están prestando una mayor atención al Inbound Marketing. Aumenta el número de compañías de la industria del software que apuestan por desarrollar una base de clientes fieles en lugar de invertir en estrategias de outbound. El marketing para SaaS es la mejor opción para atraer clientes. Sin embargo, existen empresas de todo tipo y de todos los rubros que pueden utilizar Inbound Marketing, no está limitado a solo empresas SaaS.

¿Qué aspectos se toman en cuenta al momento de crear una estrategia de Inbound Marketing?

Tener un objetivo claro funcional e intencional. Ser consistente y evitar hablar de temas que no se relacionen con tu imagen o marca. Ser flexible es otro aspecto importante. En un mundo donde el cambio es constante, necesitamos permanecer abiertos al cambio para poder ser relevantes al mundo actual. Tener participación de los empleados es otro aspecto importante que va de la mano de la consistencia. Finalmente, debemos reconocer que hay competencia y usar la competencia como desafío para mejorar la estrategia y aumentar el valor de la marca.

Una vez aplicable a una marca, ¿en cuánto tiempo se ven resultados?

De las empresas que adoptaron una estrategia de marketing entrante, el 92.3% mostró un aumento en el tráfico del sitio web y el 40% de ellos vio un aumento de al menos el 75%.

Estos datos solo son si te tomas el Inbound Marketing con compromiso y coherencia: el 85% de las empresas están viendo un aumento en el tráfico del sitio web en 7 meses. Lo que es más importante, comenzarás a entender lo que está impulsando el tráfico a tu sitio y lo que debes hacer para aumentarlo aún más.

En el plazo de 7 meses: el 83.9% de compañías que adoptan una estrategia de Inbound Marketing empiezan a ver un aumento en la generación de leads a partir del séptimo mes. Es interesante observar que el 45.5% comienza a ver este aumento en la generación de leads al cabo de 2-4 meses.

Las compañías comienzan a notar una diferencia en los primeros 2-4 meses después de la generación de leads. En los primeros 5-7 meses casi el 50% de las empresas notan un aumento en las ventas.