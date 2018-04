Me resultó difícil no gritar con cada escena de esta película, ya que me atrapó desde su inicio, soberbia electrizante y realmente aterrorizante es la película “Un lugar en silencio”.

“A Quiet place” (en inglés) es un filme de terror sobrenatural y suspenso, dirijido, producido y actuado en el rol principal por John Krasinski, esta historia se desarrolla en una granja alojada en un bosque, donde una familia está siendo acosada por un ser fantasmal desde hace algún tiempo. Como bien indica el título, en ese lugar casi no se habla, debido a que, guardar silencio y no hacer ruido es parte de la supervivencia. Las personas que habitan la granja (el papá, la mamá, la hija mayor y el hijo menor) se comunicarán a través de señas e intentarán tener una vida normal, pero las cosas se complicarán eventualmente. No omito mencionar, que en el caso de la actriz que interpreta a la hermana mayor (Millicent Simmonds), el director buscó específicamente a una actriz sorda, ya que no quiso que una actriz que no es sorda hiciese el papel de una sorda, para darle mayor énfasis y acentuación a su personaje.

La música incidental es primordial en esta cinta, ya que es a través de esta que el espectador se transporta, maravilla y aterroríza con cada escena de suspenso máximo y tensión al límite, la armonía de sonidos, secuencias, interconexión de cada personaje con cada situación que entrelaza a los mismos es realmente impresionante, escenas de pánico, sobresalto y verdadera expectativa es lo que prevalece en esta excelente producción.

Hasta el momento a nivel internacional, la aceptación de esta película ha sido de un 8.7/10, considerada como la película más terrorífica del año por algunos críticos, pero en este particular y a manera personal difiero, ya que apenas han transcurrido 3 meses del año, y vienen estrenos que podrían competir a la par de “Un lugar en silencio”, exactamente en su misma categoría.

A esta película le otorgo 4 estrellas (calificación máxima) por poseer lo primordial: excelencia en dirección, producción, actuación y montaje de la misma.

Ficha Técnica

Director:John Krasinski

productor: John Krasinski

género: Terror/Suspenso

guión: John Krasinski, Bryan Woods y Scott Beck

Reparto: John Krasinski (Padre), Emily Blunt (Madre), Noah Jupe (Hijo menor), Millicent Simmonds (Hija mayor)