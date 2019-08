DÚOS MUSICALES exitosos de 2007

Hay artistas que por sí solos conmueven con sus éxitos musicales, ¿pero qué hay cuando se unen a otras estrellas? En 2007 hubo muchos talentos que se unieron, logrando dejar un legado. Se trata de los dúos que acapararon las listas de los temas más escuchados.



Beyoncé y Shakira: La ex Destiny´s Child invitó a la colombiana a formar parte de la reedición de su disco B Day. En ese trabajo ambas unieron sus voces para interpretar el tema “Beautiful Liar”, que se mantuvo en el puesto número 62 de los más sonados según Billboard. El vídeo acaparó más la atención, pues en los top de diferentes canales estuvo varias semanas en el primer lugar. Como si fuera poco, Beyoncé también colaboró con Alejandro Fernández en el tema “Amor Gitano”, para la telenovela que actualmente se transmite por un canal nacional, “El Zorro, la Espada y la Rosa”.



Por su parte, Shakira hizo dúo con Alejandro Sanz interpretando el tema “Te lo agradezco, pero no” e incluso incluyó en su tema “Illegal” la inconfundible participación de Santana. Además, colaboró con Miguel Bosé en “Si tu no vuelves”, que no se popularizó, a diferencia de Amaral y Chetes, con el mismo tema.



Nelly Furtado y Calle 13: No importó que el español de la canadiense Nelly Furtado poco se asimilara al de Calle 13, en “No hay Igual” la artista demostró la raíz latina que lleva por dentro con un tema que combina reggae y el son tropical. Al principio, la idea de unir su talento junto al puertorriqueño fue abucheada por los fans, pues les parecía que Furtado estaba siendo una más del montón.



Maná y Juan Luis Guerra: “Bendita tu luz” fue el tema que le detuvo la palpitación del corazón a muchos. Una balada al mejor estilo de Maná con una pizca de Juan Luis Guerra fue el aperitivo musical “cortapulso” del año.



Julieta Venegas y Anita Tijoux: Uno de los tantos éxitos de la artista mexicana lo logró con el tema “Eres para mí”, que consiguió más seguidores y reconocimientos musicales. Julieta también unió su voz a Dante Spinetta con un tema que mezcla hip hop con reggae, se trata de “Primer día”, no tan sonado en las radios ni en la televisión, como el caso del primer track junto a Anita Tijoux.



Rihanna y Jay Z: Éxito. Con esta palabra se resume la participación de Jay Z en el tema “Umbrella”, sencillo del disco “A Good Girl Gone Bad”, de Rihanna. La canción ha sido un boom en Norteamérica, Europa y Australia. Aquí vimos a la artista con una nueva faceta, nuevo look, nuevo sonido y estilo propio.



Daddy Yankee y Fergie: Se suman a la lista de éxitos Daddy Yankee junto a Fergie, quienes demostraron que la música en realidad no tiene fronteras. Ambos encantaron con el tema “Impacto”, a pesar de que el vídeo no se posicionó muy bien, el tema se colocó entre los favoritos, tanto en las radios como en las discotecas

Otros éxitos: Ricky Martin y Chambao también hicieron lo suyo con el tema “Tu recuerdo”, en el MTV Umplugged del boricua. Martin también unió este año su talento al de Eros Ramazotti.



El retorno de Justin Timberlake junto a “Timberland” para el tema “Sexyback”. Y recientemente Miranda lanzó el sencillo “Perfecta”, junto a Julieta Venegas, el que está tomando mucha fuerza en las radios. Pero Wyclef Jean ha preparado, para cerrar el año, el lanzamiento de “King and Queen”, junto a Shakira. Ya en Internet está sonando el tema completo.