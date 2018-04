Tracy Morgan celebra estrella en Hollywood... con olor a orina y marihuana

El comediante estadounidense Tracy Morgan recibió este martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que aseguró le recordó su infancia.

"Cuando era niño, creciendo en 'the projects' de Brooklyn [complejos sociales de vivienda] nunca soñé en tener una estrella en el Paseo de la fama, pero aquí estoy", dijo el actor, acompañado del ganador del Óscar Jordan Peele ("¡Huye!") y del comediante Martin Lawrence, con quien comenzó su carrera en televisión.

"Les digo, me siento bastante cómodo... entre el olor a marihuana y orina rancia es como si estuviera en 'the projects'. Y me sentiría definitivamente en casa si alguien hiciera un grafiti sobre la estrella".

Conocido por su trabajo en "Saturday Night Live" y "30 Rock", donde hacía una caricatura de sí mismo, Morgan, de 49 años, protagoniza actualmente la comedia "The Last O.G.", creada y producida por Peele.

El actor casi muere hace cuatro años en un accidente de tránsito en Nueva Jersey, cuando la limusina en la que viajaba fue embestida por un camión de la cadena Walmart.