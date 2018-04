Cannes revela una competición con tintes políticos

El Festival de Cannes cobrará este año tintes políticos, con la participación del disidente iraní Jafar Panahi y del ruso Kirill Serebrennikov, bajo arresto domiciliario, en una competición en la que el acento hispano solo lo aportará el filme "Todos lo saben".

La 71ª edición del certamen, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, estará marcada igualmente por el regreso a la competición oficial del estadounidense Spike Lee, con "BlacK Klansman", basada en una historia real, y del francosuizo Jean-Luc Godard, con "Livre d'image".

Netflix estará ausente en el festival de Cannes

Al margen del ya anunciado filme en español "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi e interpretado por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, ningún filme español o latinoamericano competirá en principio por la Palma de Oro, como sucedió el año pasado.

Los organizadores del festival revelaron este jueves en París la lista de las 18 películas que serán juzgadas por un panel presidido por la actriz australiana Cate Blanchett.

Solo tres mujeres cineastas figuran en la selección, que puede ser completada: la francesa Eva Husson con "Les filles du soleil", la libanesa Nadine Labaki con "Capharnaüm" y la italiana Alice Rohrwacher con "Lazzaro Felice".

Mujeres cineastas

En Cannes "no habrá nunca una selección basada en una discriminación positiva hacia las mujeres", dijo el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

"Hay una diferencia entre las mujeres cineastas y el tema del #MeToo", señaló.

Panahi, ganador del Oso de Oro de la Berlinale por "Taxi", competirá con "Three faces".

Canneseries busca ser la referencia mundial de series

Frémaux explicó que las autoridades iraníes recibirán una carta de parte del certamen y "de las autoridades francesas para que autoricen a Panahi a salir del territorio, presentar su trabajo y volver a su país". Aseguró asimismo haber invitado a Serebrennikov, en liza con "Leto".

Spike Lee, de 61 años, presentará su último filme en el que narra la historia real de un policía afroamericano infiltrado entre los miembros del Ku Klux Klan en 1978, con Adam Driver y John David Washington.

La última participación de Lee se remonta a 1991, cuando presentó "Jungle Fever".

Por su parte, Godard regresará por séptima vez a la competición oficial y cuatro años después de haber obtenido el Premio del Jurado por "Adieu au langage".

Entre los otros filmes candidatos a alzarse con la Palma de Oro destacan "Under the silver lake", del estadounidense David Robert Mitchell, "Dogman", del italiano Matteo Garrone, "En guerre", del francés Stéphane Brizé, "Ash is Purest White", del chino Jia Zhangke y "Shoplifters", del japonés Hirokazu Kore-Eda.

Netflix se retira

A diferencia del año pasado, ninguna película de Netflix estará en competición, después de que la plataforma decidiera retirarse del certamen por un desacuerdo sobre las normas de difusión en Francia.

Frémaux explicó que había propuesto incluir una cinta en la selección oficial y otra -una obra inacabada de Orson Welles y finalizada por Netflix- fuera de competición.

Pero la poderosa empresa de difusión de contenidos por internet se negó a aceptar el estreno de la primera en los cines de Francia -lo que le obligaría a esperar tres años para lanzarla en su plataforma- por lo que decidió no participar en absoluto en el Festival.

“Everybody Knows” inaugurará el Festival de Cannes

"Queremos que nuestras películas estén en un terreno de igualdad con las demás", dijo a la revista Variety Ted Sandoros, director de contenidos de Netflix, llamando al Festival de Cannes a "modernizarse".

"Es una pena", dijo Frémaux.

El año pasado, la presencia de dos filmes de Netflix en la competición oficial había levantado en armas a los cines franceses.

Por otro lado, el Festival suscitó este año las protestas de los críticos de cine por haber suprimido las proyecciones para la prensa previas a las oficiales, lo que según la Federación Internacional de Críticos de Cine dificultará en gran medida su trabajo.

En la sección paralela "Una cierta mirada", cuyo jurado estará presidido por el actor puertorriqueño Benicio del Toro, destaca una película latinoamericana, "El ángel", del argentino Luis Ortega, basada en la vida del asesino en serie Carlos Robledo Puch.