Carlos Mejía Godoy dedica canción a madres de mártires

El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy dedicó el viernes una canción para las madres nicaragüenses, en especial aquellas que perdieron hijos durante las protestas que se han venido realizando en las últimas semanas.

Mejía Godoy dedica canción a “Jóvenes de abril”

Mejía Godoy no ha sido insensible ante la situación que vive la juventud en Nicaragua y por los primeros estudiantes muertos, el músico hizo una primera canción titulada “Los jóvenes de abril”.

El icono de la cultura y del canto popular de Nicaragua afirmó que continuará contribuyendo con su música para la paz y la democracia. Por ello su más reciente canción es “Madres de abril”, un claro tributo al dolor que atraviesan las madres que han perdido hijos en los enfrentamientos registrados recientemente.

Tanto Carlos, como Luis Enrique Mejía Godoy anunciaron que en los próximos días grabarán los temas que han escrito en honor a los estudiantes y madres nicaragüenses.

Cuando presentó “Jóvenes de abril”, Mejía Godoy exteriorizó su admiración por los estudiantes, “nos han demostrado con su actitud, con su gallardía, con su valentía que ya están hartos de los políticos, de las mentiras de las caretas, de la farsa absoluta, de la politiquería. Nicaragua está harta de los políticos, hemos visto la modorra de los diputados de cualquier partido, yendo a la asamblea, algunos hasta se duermen en sus tronos y campea en sus rostros una total indiferencia, no quiero generalizar porque como ser humano siempre debo de asumir que hay excepciones en toda regla, ojalá quedaran en este país políticos en los que se pueda confiar. Nosotros estamos de acuerdo que si se va a dar una transición que sea pacífica, que no tengamos que ofrendar más muertos de los que ya hemos dado y que sea todo pensando en Nicaragua, no tengo fórmulas porque no soy político, ni soy organizador, soy un simple artista, pero desde mi posición de trabajador de la cultura quiero lo mejor para mi Nicaragua”, manifestó en entrevista con El Nuevo Diario.

LAS MADRES DE ABRIL

Con este sencillo canto como la agüita de mayo les vengo a cantar aquí, quiero hacer un homenaje a las esposas y madres de los mártires de abril. Ellas, previendo el peligro le dijeron a cada hijo “Quédate en casa mi amor mas, si convoca la Patria Y la dignidad te llama Que decida el corazón” Ustedes, padres estoicos Forjaron hijos heroicos Dios les entregó esa cruz De los principios cristianos Nacieron los postulados La inspiración de Jesús Por eso, la Patria quiere Darles un beso en la frente Con respeto maternal Dios derrame cada día La perenne epifanía: La justicia y la verdad. Vivan las madres de abril Vivan los vientres benditos que parieron angelitos sedientos de eternidad Ellos son nuestros luceros que en esta noche cerrada nos enseñan la alborada la luz de la libertad.

Carlos Mejía Godoy