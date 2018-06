Maroon 5, estrellas de la música

“This Love” abrió su trayectoria musical bajo el nombre de Maroon 5 y también las puertas del éxito, que en los últimos tres lustros no han dejado de crear auténticos éxitos que han arrasado en todo el mundo: “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar”, o temas como “What Lovers Do”, “Wait” o “Cold”, de su último álbum, “Red Pill Blues”.

Maroon 5 están inmersos en la gira norteamericana “Red Pill Blues”, con la que presentan su sexto trabajo discográfico y con la que han pasado recientemente por México, con su actuación en Guadalajara el pasado 12 de mayo, y con la que regresarán al país con un concierto en el Parque Fundidora de Monterrey el próximo 25 de agosto.

El vocalista Adam Levine es la gran estrella de la banda, integrada por Micky Madden (bajo), James Valentine (guitarra), Jesse Carmichael (teclados), Matt Flynn (batería desde que Ryan Dusick abandonó el grupo en 2006), P. J. Morton (teclados y guitarra) y Sam Farrar (guitarra, teclados, sintetizador).

Con su fusión de pop, funk rock, R&B y neo soul han conseguido desde su primer trabajo un sonido inconfundible que, además de múltiples números 1, les ha servido para ganar tres premios Grammy, el primero de ellos por su álbum debut, “Songs about Jane”, con el que consiguieron el premio al Mejor Artista Revelación de 2004.

Un año más tarde, la canción “This Love” recibió el Grammy a la mejor interpretación de dúo o grupo, premio que repitieron en los galardones correspondientes al año 2008 por la canción “Makes Me Wonder”, y han recibido otras nueve nominaciones, además de tres American Music Awards, un World Music Award o cuatro premios Billboard.

Reyes de la pista de baile

“Best 4 U”, “What Lovers Do”, “Wait”, “Lips On You”, “Bet My Heart”, “Help Me Out”, “Who I Am”, “Whiskey”, “Girls Like You”, “Closure”, “Denime Jacket”, “Visions”, “Plastic Rose”, “Don’t Wanna Know” y “Cold” son los temas del álbum “Red Pill Blues”, publicado en noviembre de 2017, quince años después de que los californianos iniciaran la senda del éxito como Maroon 5 con la publicación del disco “Songs about Jane” (2002), inspirado en la exnovia de Adam Levine.

El grupo de Los Ángeles había empezado tiempo atrás en la música, cuando Adam Levine, Jesse Carmichael, Ryan Dusick y Mickey Madden formaron la banda Kara’s Flowers en 1994, con la que llegaron a publicar un disco en 1997, que pasó sin pena ni gloria. Después de la incorporación de James Valentine, y ya como Maroon 5, lanzaron sus primeros grandes éxitos: “This Love” y “She Will Be Loved”.

Después de su arrollador debut, pasaron cinco años hasta que el grupo publicó el nuevo álbum, “It Won” Be Soon Before Long (2007), del que destacan canciones como “Makes Me Wonder” o “If I never see your face again”, para la que contaron con la colaboración de Rihanna.

Adam Levine, la estrella

Adam Levine (Los Ángeles, California, 1979), es la imagen visible de Maroon 5, toda una celebridad que, desde febrero de 2017, cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Este es uno de los días más increíbles y especiales de mi vida, y nunca lo olvidaré”, dijo el artista el día que fue homenajeado.

Casado desde 2014 con la modelo Behati Prinsloo, además de cantante y compositor de la banda, Levine ha desarrollado su carrera como solista y ha colaborado con artistas como Kanye West o Alicia Keys y, desde 2011, es “coach” en el programa de talentos musicales “The Voice” en su edición estadounidense.

Como actor, ha participado en la serie “American Horror Story”, y en la película “Begin Again”, junto a Keira Knightley, Mark Ruffalo y Cee Lo Green.