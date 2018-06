Las “patito feo” de hollywood

Varias actrices han tenido difíciles comienzos en sus carreras: las han tratado de acosar, han sido discriminadas (en cuanto a salario) y su físico ha sigo blanco de juicios.

Meryl Streep

Quien le dijese a esta mujer que no triunfaría por culpa de su aspecto, no debe estar tirándose de los pelos: se habrá tirado por la ventana. La propia actriz contó en el progama de Graham Norton que fue ni más ni menos que Dino De Laurentiis, en 1976, en el casting de la película “King Kong”.

En su prueba, De Laurentiis miró a su hijo y le preguntó en italiano: “¿Qué es esta cosa fea que me has traído?”. Streep, que ya por aquel entonces no se cortaba un pelo, le contestó en perfecto italiano: “Siento no ser lo suficientemente guapa para King Kong”. Y, bueno, qué decir: es la actriz más nominada a los Óscar de toda la historia y una de las más queridas y respetadas de la industria.

Reese Whiterspoon

El imperio de Whiterspoon no ha hecho más que empezar en Hollywood. Se convirtió en una estrella con “Legalmente rubia”, un clásico de la comedia estadounidense y ganó todos los premios de primera línea (Óscar, Globo de Oro, Bafta) con su actuación en “En la cuerda floja”.

Ahora, tras el inmenso éxito de la serie “Big Little Lies”, se ha convertido en una prometedora creadora y productora de la industria, así como uno de los estandartes del movimiento feminista en su sector. Según ha contado en alguna ocasión, le dijeron que no tenía lo que se necesitaba para triunfar. “Cuando llegué a Los Ángeles, todo lo que oía era que no era lo suficientemente alta, guapa o lista... Menos mal que soy testaruda”.

Jessica Chastain

Quien le dijese a Chastain que no cumplía los requisitos para triunfar en Hollywood, se equivocó de una manera estrepitosa. Dos nominaciones al Óscar y un Globo de Oro por “La noche más oscura”, entre otras decenas de premios, lo acreditan.

“Solo en los últimos cinco años la gente de la industria me dice que soy guapa. Antes de eso, no conseguía ningún papel porque no paraban de decirme que no era los suficientemente guapa”, contaba en una entrevista con The Telegraph.

Winona Ryder

Increíble, pero cierto. Una actriz que ahora recordamos por papeles icónicos como los de “El joven manos de tijera”, “Drácula” o “La edad de la inocencia”, y que aún sigue en activo con la serie “Stranger Things”, fue rechazada en sus inicios de forma fulminante por no ser lo suficientemente guapa.

Tenía 15 años. “Estaba en mitad de una audición”, recordaba Ryder en una entrevista, “y la directora de casting me cortó en mitad de la frase y me dijo: “Mira, no deberías ser actriz, no eres lo suficientemente guapa, deberías volver al lugar de donde has salido y regresar al colegio”.