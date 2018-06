Xiomara Blandino rompe silencio de dos meses en sus redes sociales

La ex Miss Nicaragua, Xiomara Blandino, reapareció en sus redes sociales tras dos meses de silencio y en su cuenta en Instagram se refirió a la crisis de Nicaragua, que comenzó el 18 de abril.

La reina de belleza decidió hace dos meses cerrar sus redes sociales debido a las críticas que recibió por sus seguidores al no pronunciarse sobre las protestas de las reformas del INSS.

“Estoy en esta cuenta de regreso. Me hackearon mi Twitter y abrí esta cuenta pensando en la paz y prosperidad en Nicaragua. Yo amo este país con mi vida, por siempre, me han conocido por años y entiendo el dolor de todos los nicas. Espero poder comunicarme con todos y responder a sus preguntas. No es fácil para ningún nicaragüense lo que hemos vivido”, señaló anoche Blandino en su cuenta de Instagram.

Blandino es una de las influencers más conocidas por su carisma y su belleza, y cuenta con más de 122 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Además, Blandino recalcó en un segundo mensaje a sus seguidores: “Si llegué a cerrar mis cuentas fue por la seguridad de la vida de mis hijos. Que Dios los llene de paz y sabiduría. El Señor presente en Nicaragua, nuestro país amado”.

La también directora de Miss Teen Nicaragua no fue la única que decidió desaparecer en las redes sociales. También, se unió a ella el famoso comediante JR.

Sin embargo, algunos de sus seguidores se pronunciaron y criticaron la reaparición de la reina de belleza en las redes sociales.

¿Confirma su relación?

En enero del 2018, Xiomara Blandino anunció en su cuenta de Facebook la separación de su marido, Mario Sacasa, y se especulaba que tenía una relación con uno de los hijos de la pareja presidencial, aunque nunca se confirmó.

“Nunca pensamos vivir esta historia. Conocí a Juan (Carlos Ortega) y me enamoré. Él es un hombre generoso, dulce, bondadoso, es una persona noble. Sé que no van a estar de acuerdo, pero quiero que sepan que es un buen nicaragüense. He podido ver en las cosas que no conocía antes, puede ser un poco intelectual o frío, pero doy fe de su gran corazón, sé que no lo van a entender y que el mismo no estará de acuerdo que yo hable de él, expresó la reina de belleza.

Xiomara Blandino fue Miss Nicaragua 2007 y entró al Top 10 en Miss Universo.

Además se refirió a las muertes que han ocurrido en el país desde el 19 de abril.

"Hay cosas que a uno le toca vivir, soy nica siempre, no pertenezco a ningún partido político pero quiero que sepan que cada muerte me ha dolido en el alma, muchos días me ha costado levantarme de la cama. Somos nicaragüenses nos duele a todos", enfatizó Xiomara.