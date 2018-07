Harrison Ford negocia protagonizar una nueva cinta de "The Call of the Wild"

Harrison Ford se encuentra en negociaciones para protagonizar una nueva película sobre "The Call of the Wild", la famosa novela escrita por Jack London, informó hoy el medio especializado Variety.

Si las conversaciones desembocaran en un acuerdo, el actor estadounidense se pondría al frente de esta película que contará como director con Chris Sanders, que fue nominado en tres ocasiones al Óscar por su trabajo como realizador de las cintas de animación "Lilo & Stitch" (2002), "How to Train Your Dragon" (2010) y "The Croods" (2013).

Michael Green, el guionista de "Logan", se encargará de adaptar el libro de London centrado en la fiebre del oro a finales del siglo XIX.

No es la primera vez que esta novela llega a la gran pantalla, puesto que Clark Gable protagonizó la película "Call of the Wild" en 1935 y Charlton Heston fue la estrella del filme "The Call of the Wild" en 1972.

Esta previsto que esta nueva versión de "The Call of the Wild", que lidera el estudio 20th Century Fox, comience a rodarse en septiembre.

Nominado al Óscar por "Witness" (1985), Ford es conocido, sobre todo, por sus populares papeles en las sagas de "Star Wars", "Indiana Jones" y "Blade Runner".

Sus últimas dos películas en cartelera fueron "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), con la que se despidió del personaje de Han Solo, y "Blade Runner 2049" (2017), en la que volvió a interpretar a todo un clásico de la ciencia-ficción como Rick Deckard.

Ford, de 76 años, se meterá de nuevo en la piel del aventurero Indiana Jones para la quinta entrega de esta saga, que, pese a que en un primer momento iba a ser estrenada en 2019, finalmente verá la luz en 2021, tal y como confirmó Disney la semana pasada.