Carlos Mejía Godoy: “Daniel, detené ya este genocidio”

“Daniel, detené ya este genocidio”, demandó el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy al actual mandatario, en una carta abierta en la que le recuerda a Ortega que la libertad y la justicia que legó Sandino al país no representan los ideales de su Gobierno que da la “orden macabra de asesinar” a los manifestantes.

“Cumplí 75 años de edad. Y cincuenta (medio siglo) de cantar la realidad de mi pueblo. Te doy una mala noticia. Nunca me voy a jubilar, porque, como sabrás, los pájaros no se jubilan. Por eso aquí estoy, más entregado que nunca, a la causa de la libertad, la justicia y el decoro, como decía Sandino, el de Niquinohomo, el “legítimo”, no ese que ustedes han desfigurado a su imagen y semejanza”, dice Mejía Godoy.

Desde abril, el creador de los temas: “Soy Alvarito Conrado” y “El monaguillo de catedral” se ha pronunciado en contra de los actos de violencia que hasta la fecha han dejado más de 350 fallecidos, motivo que lo llevó a plasmar sus disconformidades en la carta donde señala que es el Gobierno el responsable de la muerte de las personas asesinadas en las protestas.

“Una sola orden tuya, desde tu trono despótico, hubiese ahorrado la sangre de esos jóvenes gallardos que se despidieron de su familia, sabiendo su destino. Son los Leoneles Rugama que te estorban y preferís salir de ellos, para que no interfieran en tu agenda de estadista”, indicó.

El artista pidió a Ortega que detenga la “babarie” en honor a su hermano fallecido, Camilo Ortega, quien fue asesinado por la guardia somocista en 1978 y en nombre de “ese Dios, con quien te llenás la boca y el alma. En nombre de ese Dios, que está viendo este holocausto, dejá de matar ya, Daniel. Dejá de matar”.

A la vicepresidenta

La misiva también contiene un mensaje para la vicepresidenta y esposa de Ortega

“Hay uno que no le gusta y yo se lo quiero dedicar. Dice Rubén: ‘Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Oh señor Jesucristo. ¿Por qué tardas? ¿Qué esperas, para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas?’. Conclusión: Rubén era golpista y vandálico”, señala Carlos haciendo referencia a los términos que comúnmente usa la pareja presidencial para referirse los manifestantes.

“Una canción para cerrar la pesadilla”

En la carta, el compositor también denuncia que los “vasallos” del mandatario, arremeten contra él por dedicar canciones a los mártires desde que inició la crisis en Nicaragua.

“Desde el 19 de abril he escrito 15 canciones. Te manifiesto: ya no quiero seguir escribiendo a los mártires, Daniel. Ya no. Me falta escribir una sola canción para cerrar esta pesadilla. Se llamará: Gracias, Señor, ya se marcharon”, sentenció el intérprete.

El músico y hermano de Carlos, Luis Enrique Mejía expresó su apoyo y le exigió también a Ortega “que deje de matar a nuestro pueblo”.

“Lo único que deseamos es una patria libre por la que dieron su vida tantos hermanos en la guerra contra Somoza. Daniel ha traicionado a Sandino, a los héroes de la revolución y a todo el pueblo nicaragüense”, manifestó Luis Enrique.